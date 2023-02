Ljubo Pavasović Visković gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao najavu premijera Andreja Plenkovića, da će se ići u izmjene Zakona o kaznenom postupku zbog "curenja" informacija iz istrage.

"Ovdje se uopće ne radi niti o istrazi, ovdje se radi o postupku nakon podizanja optužnice. Ovdje se ne radi ni o kakvom curenju, to je riječ koja se upotrebljava potpuno nepotrebno. Ovdje se radi o javnom uvidu u sadržaj sudskog spisa gdje je podignuta optužnica. Ne da nema tajnosti, ne da nema nekakvog oblika kriptiranja cijele priče, to je potpuno javan spis na koji javnost ima pravo i podatke svatko tumači kako želi i to pravo nitko ne može oduzeti", rekao je Pavasović Visković.

Smatra i da je premijeru Andreju Plenkoviću netko tu ideju nametnuo.

"Premijer Andrej Plenković je bitno pametniji od ove ideje. Ovo je ideja koja mu je nabačena od nekoga, od nekoga od savjetnika, mislim da će brzo biti zaboravljena i da će se stvari vratiti u normalu", rekao je odvjetnik.

Istaknuo je i da je ta ideja neprovediva na nekoliko razina.

"Prvo tehnički, novinar ne mora odati svoj izvor, a onda i zakonski neprovediva. On ne može promijeniti ZKP, nego mora promijeniti Ustav i mora se odmaknuti od pravila igre Europske unije. On to neće napraviti i mislim da ćemo vrlo brzo prestati razgovarati o ovoj temi i da će to biti samo jedna ishitrena izjava premijera Plenkovića", rekao je Pavasović Visković.

Pravo je javnosti da zna

Pravo je javnosti, kaže odvjetnik, da zna, interes je javnosti da zna, a novinarski je posao to javnosti i omogućiti.

"Sigurno niti jedan novinar o svojim izvorima neće govoriti. Ovdje je puno problematičnije nešto drugo. Ovdje nijedan novinar nije napravio ništa što ne bi trebao napraviti i što nije zakonom izrijekom dozvoljeno. Ovdje govorimo o javnim podacima, sudski spis nakon objave optužnice nije tajan, on je javan. Uopće se ne može meritorno razgovarati o svemu tome skupa, ja to vama ne mogu pravnički uopće objasniti. Kad imate temu, onda o njoj polemizirate, ovdje nema materijala ni za polemiku", rekao je Pavasović Visković.

Objasnio je i kako izgleda cijeli proces.

"Postupak se dijeli u tri faze, imate prvo neke izvide, oni su policijska istraga, gdje istražuje, prisluškuje, pretražuje, to su izvidi. Nakon toga se ti izvidi formaliziraju u nešto što se zove istraga i tada se vodi istraga. Svi izvidi dovode do istrage i postaju dio istražnog spisa. Istraga koja je nejavna, ona je bila tajna prije 10-ak godina, a kad smo ulazili u EU morala je biti nejavna. Nejavna znači da ne možete s ceste ušetati u prostoriju u kojoj se događa istražna radnja, ali ne znači da je to što se u toj prostoriji događa tajna. Tu ništa ne radiš štetnoga ako komuniciraš ono što u istrazi postoji", rekao je Pavasović Visković.

Kaže da od izmjena ZKP-a neće biti ništa. "To se neće dogoditi, morao bi promijeniti Ustav i raskinuti sve veze s Europskom unijom, a to se, prilično smo sigurni, neće dogoditi", rekao je odvjetnik za N1.