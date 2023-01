Na mogući potez Vlade u vidu zamrzavanja cijena hrane ekonomist Ljubo Jurčić za N1 kaže da je Hrvatska za euro zadovoljila nominalne kriterije, ali ne i realne.

Zbog eura idemo putem prema dolje?

"Inflacija je izuzetna i zamuti sliku. I u toj situaciji radite jedan veliki ekonomsko-politički potez. Ja bih svakako odgodio uvođenje eura, radi čistine uvođenja, kad se inflacija spusti ispod 3-4 posto. Mi smo to proglašavali kao zlatno tele i htjela se poslati slika da smo mi tako jaki da imamo euro. Euro je jaka valuta, ali Hrvatska je slabo gospodarstvo. Euro nije jak zbog Hrvatske, nego zato što iza njega stoji Njemačka, Austrija, Francuska itd. Mi kunu ni prije nismo koristili kako treba, imali smo lošu monetarnu politiku i ona je zacementirana s eurom. Zato i idemo putem prema dolje", objasnio je.

'Ako se zamrznu cijene dogodit će nam se isto što i Mađarima'

"Komunizam je pao jer je vlast htjela upravljati cijenama, a kapitalizam je opstao zato što je shvatio da prirodni zakoni trebaju formulirati cijene, a država treba samo paziti da nema monopola. Vlada koja želi utjecati na cijene čini ono isto što su komunisti činili prije. Prihvatio sam rok od 40-50 dana i da vidimo kakav je rezultat ta mjera dala. Ako se zamrznu cijene dogodit će nam se isto što i Mađarima. Cijena je bila povlaštena dok je u rezervoarima bilo goriva, kada ga je nestalo onda ga je trebalo kupiti i onda nema više povlaštene cijene", kaže Jurčić.

Upozorio je na jedan detalj od prvog uvođenja eura. "Cijena hotelske sobe je bila 100 njemačkih maraka, ali već za dvije godina došlo je do 100 eura. Naravno kod nas vjerojatno neće doći do toga jer bi razlika ipak bila prevelika, no Nijemci kad su dizali cijene, dizali su i plaće", rekao je.

'Ljudi su se smijali, ali ispostavilo se da sam bio u pravu'

U proljeće je rekao da ljudi trebaju štedjeti i, ako mogu, kupiti si i uzgajati domaće životinje i saditi voće i povrće. "Ljudi su se smijali, ali ispostavilo se da sam bio u pravu. Da ste tada kupili pajceke sad bi dobro zaradili", rekao je Jurčić.