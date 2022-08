Na današnji dan prije 27 godina počela je vojno redarstvena operacija Oluja kojom je oslobođena Hrvatska. U Knin grad već pristižu branitelji i njihove obitelji. Sutra se očekuje više tisuća ljudi, a prvi puta u akciji vidjet ćemo i helikoptere Black Hawk.

Kako se osjećaju ratni zapovjednici, preko kojih se lome političke taštine, provjerio je RTL u razgovoru s Ljubom Ćesićem Rojsom, zamjenikom predsjednika Hrvatskog generalskog zbora.

'Odazvat ću se svakom predsjedniku koji me pozove'

Na pitanje imali problem s tim što se on kao "Tuđmanov šušur general" odazvao na prijem ljevičarskog predsjednika Zorana Milanovića, Ćesić Rojs je odgovorio da nema problem s time jer je došao na poziv vrhovnog zapovjednika i predsjednika svih Hrvata Zorana Milanovića. "Odazivat ću se svakom predsjedniku ako me pozove, ako me ne pozove ja ću se pomiriti s time i neću dolaziti", kazao je.

Komentirao je i političke podjele u Hrvatskoj. "Da je Tuđman živ ovakvih podjela ne bi bilo, a da smo se dijelili ne bi danas bili u Kninu. Tko zna bi li oslobodili okupirani teritorij. Podjele ne vode nikuda. Prema tome treba skupiti glave skupa ako mislimo dobro svojoj domovini i Hrvatskom narodu", smatra Ćesić Rojs.

'Oni koji neće doći ne ignoriraju predsjednika, nego nas žive sudionike'

Upitan zašto je svake godine proslava sve skromnija Rosj kaže da je lošija organizacija i prijevoz te je sve zapravo pitanje logistike. Nakon 27. godina od Oluje, kaže da mu je: "srce kao Biokovo, kao Velebit".

"Ostao sam živ, hvala Bogu, slušajući zapovjedi glavnog zapovjednika i predsjednika svih Hrvata dr. Franje Tuđmana. Koji su čekali da se vojska dobro obuči i naoruža", rekao je. "Oni koji nisu i neće doći, ne ignoriraju oni predsjednika Republike, nego nas žive sudionike na neki način nas omalovažavaju. Nije bilo lako doći ovdje 5. kolovoza s puškom u ruci", dodao je.