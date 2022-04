Umirovljeni general i jedan od potpisnika zahtjeva za pomilovanjem Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Ljubo Ćesić Rojs komentirao je galamu koja je u javnosti izbila nakon što je odvjetnik Anto Nobilo poručio da će s tim zahtjevom ići prema predsjedniku Zoranu Milanoviću. Rojsa je general Marinko Krešić označio inicijatorom prikupljanja potpisa, što je ovaj odbacio.

“To nije točno i to zna moj kum Marinko Krešić. On će to imati prilike sutra reći, zvao me sad i za mene je ta tema završena. On zna da ja nisam inicijator, prije mene su potpisali generali Čermak i Gotovina, ja sam treći. Za mene je ta priča završena i ja ne želim više o tome raspravljati”, rekao je Ćesić Rojs za N1.

'Odabrano je nas sedam'

Generala Ivana Tolja, pak, čudi Rojsov potpis na zahtjevu. “General Tolj i ja se čujemo dnevno dva-tri-četiri puta. Neki dan smo razgovarali u dva ujutro, dakle, bliski smo suradnici. Ali, nitko od nas nije znao do ponedjeljka ujutro, 11. travnja dok se nije potpisalo. Ja na tom popisu nisam vidio ime generala Ivana Tolja. Nije očito išlo masovno, odabrano je nas sedam, po kojem ključu – ne znam. Ali, general Tolj zna kakve ja principe imam i da stojim iza svog potpisa i takav ću biti. Da svi generali povuku svoj potpis, ja svoj potpis neću povući. U meni nema mržnje, u meni je stvarno, kao što je rekao Gotovina, to je čovjek koji se okrenuo vjeri, milosrđe, pogotovo u Velikom tjednu”, rekao je Rojs.

No, svi su potpisnici preko noći od junaka Domovinskog rata postali ljudi bez legitimiteta, pa čak i "udbaške pudlice". “Ako je to izjavio predsjednik moje stranke, jer od svih nas potpisnika, ja sam član HDZ-a doktora Franje Tuđmana, ne HDZ-a briselskog koji je sada prevladao, to je naš problem unutar stranke. Još su članovi Ćosić i Krešić. Gotovina i Čermak nisu uopće članovi HDZ-a. Kakva pudlica? Da sam pudlica, ja bih ’91. pobjegao u Njemačku, ne bih se uključio u obranu Hrvatske, imao sam četvoro djece, bio sam na Plitvicama. Svi koji meni nešto predbacuju, imali su priliku priključiti se obrani”, komentirao je Rojs optužbe s vrha vlasti.

'HDZ treba lustrirati'

U studiju je pokazao i dokumente s potpisom i pečatom Josipa Perkovića, dok je još radio u Ministarstvu obrane. Rojs je otkrio kako je Perković nabavljao oružje te da mu nijedan konvoj nije propao.

“Šušak je bio broj jedan na pečatu, ovo je 17”, rekao je Rojs i dodao da HDZ treba lustrirati i uhititi udbaše iz stranke. “Tamo je najveće zlo. Najveći udbašenković je Sanader. Iza njega, Vasiljković Vaso, velika Hrvatina, dolazio je ovdje kod vas, govorio Hvaljen Isus i Marija, meni pretresao stan u dva ujutro, da bi napakirao Gotovini…”, zaključio je Rojs.