LJUBIĆ: ‘Bojim se da bi to predstavljalo raspad BiH’; KOMŠIĆ: ‘Prijetite li to novim ratom zajedno s Hrvatskom?’

Predsjednik stranke Demokratska fronta (DF) i kandidat za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić optužio je u četvrtak zastupnika u Hrvatskom saboru Božu Ljubića da prijeti raspadom Bosne i Hercegovine i upozorio ga kako taj plan neće uspjeti, sve kad bi ga poduprla i Hrvatska “novom agresijom”.

Komšić je oštrom izjavom reagirao na Ljubićev istup na regionalnoj televiziji N1 kada je on u srijedu u svojstvu predsjednika Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH (HNS) upozorio na neprihvatljivost novog zakona o izbornim jedinicama u Federaciji BiH u obliku u kojemu ga je prošlog tjedna usvojio Zastupnički dom entitetskog parlamenta bez glasova zastupnika iz HDZ BiH i HDZ 1990.

“Ovaj prijedlog je protiv ustava, on derogira ustav i Ustavni sud BiH na taj način da ovlasti BiH prebacuje na razinu entiteta”, izjavio je Ljubić sudjelujući u televizijskom programu iz Zagreba gdje je boravio.

Zakon o izbornim jedinicama kakvoga je predložilo pet stranaka uključujući tu i Komšićev DF predviđa model izbora zastupnika u federalni Dom naroda koji je, po ocjeni hrvatskih stranaka, protivan presudi Ustavnog suda BiH iz 2016. i to stoga jer ponovo nudi mehanizam po kojemu bi se iz svake županije birao barem po jedan zastupnik iz reda svakog konstitutivnog naroda u entitetski Dom naroda.

Osnova za raspodjelu mandata pri tom bi bio popis iz 1991. godine što u dva HDZ-a također smatraju neprihvatljivim. Njihov je zahtjev da u klubovima naroda u Domu naroda budu zastupnici iz onih županija u kojima je jedan narod u razmjernoj ili apsolutnoj većini te da se mandati raspodjeljuju temeljem popisa iz 2013. kao i da se to pitanje uredi izmjenama izbornog zakona koje bi donio državni parlament.

Da bi federalni zakon stupio na snagu mora ga usvojiti i aktualni saziv Doma naroda entitetskog parlamenta no izvjesno je kako će hrvatske stranke iskoristiti sve raspoložive mehanizme kako bi to blokirale a i predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara je najavio kako ga neće potpisati.

Ukoliko bi takav zakon na neki način ipak stupio na snagu Ljubić smatra kako bi to dovelo do ogromnih problema a već i samo inzistiranje na zakonu neprihvatljivim za jedan narod drži veoma opasnim po opstanak BiH kao države.

“Ne mogu to protumačiti drukčije nego apsurdnim i besmislenim i ne mogu naći logiku osim one koja ide za tim da ustrajavaju u apsurdu (što) predstavlja način da se apsurdu učini kraj. Ja se bojim tog kraja, bojim se da bi to predstavljalo raspad BiH jer znam da se to ne bi moglo provesti na miran način”, kazao je Ljubić.

Dan nakon toga Komšić je medijima poslao ljutitu izjavu pod naslovom: “Čime to Ljubić prijeti iz sabora susjedne države”.

“Baš me zanima čime to prijeti zastupnik Ljubić iz sabora susjedne države. Znači li to da Hrvatska sprema novu agresiju na BiH zbog toga što joj se ne sviđa neki prijedlog zakona u BiH i na kršenje Daytonskog sporazuma? Ako je tako neka Ljubić, (Dragan) Čović i zagrebačka kompanija prestanu plakati i otužno prijetiti. BiH se obranila 1993. i obranit će se opet”, poručio je Komšić iz Sarajeva.

Uz to je pozvao sve zainteresirane političke stranke da sada po svaku cijenu inzistiraju na konačnom usvajanju spornog zakona pri čemu je konstatirao kako se nakon toga neće dogoditi ništa od onoga o čemu govori Ljubić.