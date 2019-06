LJUBAVNA PRIČA S FACEBOOKA: ‘Pitala sam kako da dođem do Siska i molila Boga da je lik stvaran’

Upoznavanje putem raznoraznih društvenih mreža još donedavno je na našim prostorima bilo pravi bauk, neki su zazirali od same pomisli, a oni koji su koristili neku od online tehnika upoznavanje, rijetko kad bi to priznali zbog osuda koje bi doživjeli.

No, kako su društvene mreže na velika vrata ušle u svaki aspekt života, tako je i upoznavanje novih ljudi putem njih postalo posve normalno. Lijepu priču o jednom takvom upoznavanju ispričala je za Source.ba Sarajka Alma Merkez.

Mislila da joj bivši podvaljuje

‘Tek sam se priključila Facebooku nakon duge veze. S obzirom na to da nisam Facebook ozbiljno shvaćala, prihvaćala sam sve za prijatelje, moj profil je bio otvoren. Jedan dan mi je netko predložio da dodam nekakvog Adnana za prijatelja. I stajalo je to tako jer sam mislila da bivši dečko stoji iza svega. Odlučila sam da vidim tko je to. Otvorim fotku, ono zgodan i lijep dečko. Piše da je iz Siska. Mislim u sebi ‘vidi budale, pa on (bivši) konta da ću nasjesti ako je stavio da je lik iz Siska’. Dodam ga i istog dana napišem status ‘imam najljepše prezime na svijetu – Merkez’. Javlja se meni taj Adnan riječima ‘tvoje prezime je zaista lijepo, ali ti si OMG’. Tako je sve počelo”, prisjeća se Alma.

Otišla za Sisak, nije mu ni rekla

Od tog trena dopisivali su se svakodnevno, a uskoro se počela javljati međusobna simpatija. Tako je Alma odlučila otputovati za Sisak.

‘Krenula sam s dvjema prijateljicama. Izlazimo iz Slavonskog Broda prema Zagrebu, a na autoputu prolom oblaka. Kao da je sudnji dan. A ove moje dvije mi govore: ‘E, ima da ti se svidi, htjela ne htjela. Pogledaj vremena, kuda ćemo sad’. Adnanu nisam rekla da ću doći. Nazvala sam ga kad sam stigla u Sisak i pitala kamo da idem. Sjednemo mi u restoran ‘Stara klet’, zove on i pita gdje sam. ‘Pa čekam te’, kažem. Gdje si?’ Kaže on da je ispred. Nikad brže nisam izašla van, a njega nema, skrio se iza zida. Kad sam mu prišla gledao je u mene i tresao se, kao u filmu. Kažem mu ‘pa što si sad stao, dođi da te zagrlim’. Tu počinje naša ljubavna priča, filmski nestvarna’, ispričala je Alma.

Djevojke, pamet u glavu

Uskoro su se zaručili, a vjenčanje su zakazali u Londonu. Međutim, tada je erumpirao vulkan na Islandu te nisu mogli otputovati pa je svadba održana u stanu u Sisku.

Istinu o tome kako su se upoznali, Alma je uglavnom krila upravo zbog masovnog nepovjerenja ljudi prema takvim poznanstvima. Ipak, iako je doživjela lijepu ljubavnu priču, Alma savjetuje djevojkama da budu oprezne i da ne srljaju u brak pod izlikom ‘što bude-bude’ ili ‘mladost-ludost.