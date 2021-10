Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) zatražio je od predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen kažnjavanje članica EU-a za koje je dokumentirano očito maltretiranje migranata, piše RTL.hr. Uz Hrvatsku, S&D traži sankcije i za Grčku i Poljsku.

"Aktualni medijski izvještaji Der Spiegela, Lighthouse Reportsa, Liberationa i drugih (medija) istaknuli su izrazito alarmantnu sistematsku prirodu pushbackova ranjivih skupina, često uz primjenu nasilja", navodi se na početku pisma S&D predsjednici Europske komisije.

Upozoravaju von der Leyen na 'zabrinjavajuće prakse'

Riječ je o izvještaju istraživačkih novinara iz nekoliko velikih europskih redakcija, a kojemu je doprinos dala i ekipa Potrage RTL-a Hrvatska. Osmomjesečni istraživački projekt kulminirao je 6. listopada, sinkroniziranim djelovanjem spomenutih medija koji su istodobno objavili snimke na kojima se vidi kako hrvatski interventni policajci premlaćuju migrante i tjeraju ih natrag u Bosnu i Hercegovinu.

"Ovakve prakse posebno su zabrinjavajuće u Egejskom moru, na granici s Bjelorusijom i na zapadnobalkanskoj ruti", navodi se u pismu upućenom Ursuli von der Leyen.

Bjelorusiju se u istome optužuje za zloupotrebljavanje migranata i izbjeglica, a bez navođenja o kojoj se migrantskoj tuti radi ističe se i da je "posljedica nehumanog odnosa bila smrt sedmero ljudi".

'Tražimo pokretanje postupka protiv Poljske, Grčke i Hrvatske'

Hrvatsku se proziva u dijelu u kojem se navode novčana sredstva Europske komisije.

"Alarmantno je da najnovija istraživanja ukazuju na to da dio sredstava, korištenih za pushbackove, potječe od novca iz EU-a. To uključuje otprilike 177 milijuna eura odobrenih Hrvatskoj za 'menadžment migracija' od 2014. do danas."

Dalje navode i da je EK tražila od Grčke da uspostavi neovisne mehanizme kontrole postupanja s migrantima. na koncu se u pismu konstatira da je riječ o ilegalnom protjerivanju, što se protivi nizu zakona EU-a, kao i međunarodnim zakonima koji se odnose na prava na traženje azila, na izbjeglice itd..

"Stoga tražimo od EK da iznova procijeni svoj pristup i pokrene postupke protiv Poljske, Grčke i Hrvatske."