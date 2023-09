Šesnaestogodišnjaci u Austriji već godinama izlaze na izbore. Isti je slučaju i u Njemačkoj, osim što mladi u toj zemlji mogu glasati na europskim i lokalnim, ali ne i na parlamentarnim izborima. Sa 16 godina pravo glasa ostvaruje se i na Malti, a djelomično i u Grčkoj, koja dozvoljava da na izborima glasaju svi oni koji će u izbornoj godini navršiti 17 godina.

Kada bi se Hrvatska odlučila na nešto takvo, to bi značilo da u izbornoj 2024. godini pravo glasa dobiva dodatnih 77.000 birača. Naravno, ako Sabor i u njemu dominantni HDZ to potvrdi dvotrećinskom većinom. Međutim, vladajuća stranka o toj se temi još nije očitovala. Oporbena ljevica, s druge strane, ideju podržava, kao i Most.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I kada se donosila odluka da žene trebaju imati pravo glasa, i tu je bilo otpora. Da ste radili vox populi na tu temu, vjerujem da bi dobili protivljenje i onda", kazala je na ovu temu za RTL direktorica GONG-a Oriana Ivković Novokmet. Kao prednost ovakve odluke ističe stvaranje navike te da istraživanja ne ukazuju na velike razlike između građanskih kompetencija sa 16 i 17 te onih sa 18 godina.

Ne nužno birači ljevice

Nije ovo prvi put da se raspravlja o spuštanju dobne granice za izlazak na izbore. Argumenata za i protiv ima gotovo podjednako, ali naivno je vjerovanje ljevice da na ovaj način povećava svoje biračko tijelo, upozorava politički analitičar Davor Gjenero.

"Mladi birači nisu po definiciji birači ljevice, oni ne bi nužno donijeli smjenu generacija u politici ili utjecali na to da se ta smjena generacija ubrza", kaže Gjenero za Net.hr. "Isto tako, činjenica je da su oni daleko manje osjetljivi na pitanja socijalne politike i da su skloni libertarijanskoj političkoj logici", upozorava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Skloni radikalnim politikama

Mladi u Hrvatskoj ne uče dovoljno o političkim procesima. Politika i gospodarstvo slovi kao jedan od dosadnijih školskih predmeta, a malo koji srednjoškolac bi znao pobrojati aktualne ministre, kamoli druge, u javnosti manje istaknute, ali bitne, političare i zašto se oni zalažu. Dodamo li tome činjenicu da je financijska pismenost u Hrvatskoj na vrlo niskim razinama, a tema ekonomije - posebno bitna u vrijeme izbora - mladima zanimljiva podjednako koliko i prepucavanja na sjednicama Sabora, teško da bi puko glasačko pravo moglo preokrenuti sve ove trendove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gjenera, međutim, nešto drugo muči puno više.

"Mladi su po definiciji skloni radikalnim politikama i oštrim rješenjima, a nemaju životno iskustvo suočavanja s ispraznim političkim obećanjima populističkih aktera. To ih čini potencijalnim lovištem za populističke stranke", upozorava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pravo glasa na izborima dati i 16-godišnjacima? GONG i lijeva oporba podržavaju, srednjoškolci baš i ne

'Desna stranka, sklona populizmu i nuđenju prijekih rješenja'

Na pitanje, koja bi politička stranka najviše profitirala spuštanjem dobne granice birača, Gjenero kaže da bi ljevica - koja ionako ima problema sa starenjem biračkog tijela - ovim potezom zapravo bila na gubitku. Možemo! bi, dodaje, možda mogao profitirati, i to u dijelu gdje se zalaže za ekološka pitanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedna stranka bi, međutim, uvjerljivo mogla pobrati vrhnje od naklonosti mladih birača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Most, koji je stranka koja inače najvještije komunicira posredstvom medija i društvenih mreža, a zapostavlja klasičan stranački rad, izgradnju ogranaka i pripremanje svojih članova za obnašanje dužnosti u javnim vlastima, ispravno percipira ovaj elektorat (biračko tijelo, nap.a.) kao u velikoj mjeri naklonjen upravo njima. Desna stranka, sklona populizmu i nuđenju prijekih rješenja, a sa skromnim kapacitetima za obnašanje vlasti, kakav je Most, najviše bi profitirala ovakvim povećanjem elektorata, jer bi najlakše privukla mlade birače, obraćanjem njihovim metajezikom i posredstvom njihovih komunikacijskih mreža, a bez promišljanja o održivosti njihovih politika i o kapacitetima te organizacije da obnaša vlast", zaključuje Davor Gjenero.

'Kad mogu mrtvi...'

Pitali smo i vas što mislite o tome da na izborima mogu glasati i 16-godišnjaci:

"Podržavam. Mladost je za društvo u cjelini bitna. Isto tako, oni koji su osuđeni za teža kaznena djela bi trebali dobiti zabranu glasovanja."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma nego što...pa će HDZ mašinerija uključiti i djecu i osigurati si vlast za vijeke vjekova."

"Kad mogu mrtvi, što ne bi mogli tinejdžeri?!"

Neki su samo kratko odgovorili: "Ne."