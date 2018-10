LJETO U LISTOPADU BLIŽI SE KRAJU: Sa sjevera nam dolazi hladna arktička fronta! Snijega će biti i u nizinama

Tijekom vikenda će prevladavati sunčano vrijeme, ujutro na kopnu uz maglu, koja se ponegdje može dulje zadržati

Stabilno, pretežno sunčano i uglavnom suho vrijeme koje već danima dominira u našim krajevima nastavit će se i do kraja tjedna. Tek ponegdje postoji mogućnost za malo kiše, prije svega u Slavoniji.

Iako će u većini krajeva danas biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice može pasti i malo kiše, najprije u najzapadnijim područjima, a poslijepodne i u Slavoniji.

U Dalmaciji će biti sunčanije i bez oborine. Ujutro po kotlinama i uz rijeke magla i sumaglica.

Vjetar većinom slab, a podno Velebita će puhati umjerena bura, mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 22 na kopnu, a od 22 do 26 °C na Jadranu.

Malo kiše i sutra

I sutra će prevladavati uglavnom sunčano vrijeme, ali ujutro u Slavoniji uz više oblaka te mogućnost za malo kiše. Vjetar uglavnom slab.

Podno Velebita umjerena bura, a poslijepodne u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 10, na Jadranu od 14 do 17. Najviša dnevna većinom između 19 i 22, na Jadranu od 23 do 26 °C.

Vikend većinom sunčan

I tijekom vikenda će prevladavati sunčano vrijeme, ujutro na kopnu uz maglu, koja se ponegdje može dulje zadržati. U nedjelju sa sjevera naoblačenje s mjestimičnom kišom, osobito na kopnu. Vjetar većinom slab, za vikend ponegdje umjeren sjeverni.

Na Jadranu mjestimice umjerena bura, koja će u nedjelju jačati. Dnevna temperatura će se sniziti, poručuju iz DHMZ-a.

Hladna fronta s Arktika

No, čini se su da meteorolozi ustanovili kada napokon dolazi kraj ovako neuobičajeno toplom vremenu u velikom dijelu Europe. Kako javlja servis Severe Weather Europe, u naš će dio kontinenta potkraj idućeg tjedna stići hladna fronta s Arktika zbog koje ćemo se brzo morati priviknuti na niže temperature.

Hladna fronta početkom će se tjedna početi spuštati iz Skandinavije, u četvrtak će prijeći istočnom Europom, da bi u petak vrlo vjerojatno stigla u naše krajeve.

Arktička fronta, napominje Severe Weather Europe, mogla bi donijeti snijeg čak i u nizinama, no više detalja moći će otkriti tek za nekoliko dana.