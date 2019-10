LJETO SE VRATILO: Idućih dana ogromne temperature, ljudi na moru se kupaju; stigla je i prva prognoza za zimu, provjerite što nas čeka

‘Uz obilje sunca te i dalje ugodno toplo more bit će sigurno i kupača, a s pritjecanjem još toplijeg zraka sljedećih dana svi ćemo moći uživati u ovom dašku ljeta sredinom listopada’, kaže meteorologinja Nataša Strelec Mahović iz DHMZ-a

Ljeto se vratilo u Hrvatsku, doduše ‘bablje ljeto’ i ne s pravim, ali približno ljetnim temperaturama zraka koje će sljedećih dana dosezati čak do 25 stupnjeva celzijevih.

Današnji dan, nakon maglovitog jutra, posvuda je sunčan uz većinom slab južni i jugoistočni vjetar i najviše temperature od 23 do 25 stupnjeva Celzijevih.

DANAS PLJUSKOVI, GRMLJAVINA I PIJAVICE, A ŠTO SLIJEDI? Španjolska se ‘prži’ na 36 °C! Evo kakve vrućine stižu kod nas

Pogledaj fotogaleriju

Danas popodne i do 25 stupnjeva Celzijevih

Prema HRT-ovoj prognozi meteorologinje Nataše Strelec Mahović u središnjoj Hrvatskoj, uz pretežno sunčano vrijeme, poslijepodne će biti toplo uz najvišu temperaturu zraka od 21 do 24 Celzijeva stupnja. U gorju i na sjevernom Jadranu također će biti razmjerno toplo, u gorju i vjetrovito, uz povremeno umjeren jugozapadni vjetar, s najvišim dnevnim temperaturama do 21, a u unutrašnjosti Istre i uz more do 24 stupnja Celzijeva.

Toplo i većinom sunčano bit će i na srednjem i južnom Jadranu, te u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab jugozapadni i zapadni, uz malo valovito more, temperature uglavnom između 20 i 22 stupnja. Temperatura zraka ondje će poslijepodne većinom biti od 23 do 25 stupnjeva Celzijevih.

Idućih dana suho, sunčano i još toplije

“U nedjelju i početkom sljedećeg tjedna bit će još toplije, uz najvišu temperaturu uglavnom između 20 i 25 °C, a i jutra će biti manje svježa. Jutarnja magla u kopnenom će području biti rjeđa nego u petak. U ponedjeljak će biti oblačnije, a od sredine tjedna povećava se i vjerojatnost za mjestimičnu kišu. I na Jadranu će sljedećih dana biti većinom sunčano, jedino će na sjevernom Jadranu biti malo više oblaka. Mogućnost za mjestimičnu slabu kišu u nedjelju i ponedjeljak postoji uglavnom na riječkom području, a u srijedu i drugdje. Uz obilje sunca te i dalje ugodno toplo more, temperature od 20 do 22 °C, bit će sigurno i kupača, a s pritjecanjem još toplijeg zraka sljedećih dana svi ćemo moći uživati u ovom dašku ljeta sredinom listopada.”, prognozirala je za HRT Strelec Mahović iz DHMZ-a.

I zima će biti iznadprosječno topla?

Meteorološki servis Severe Weather Europe objavio je nedavno prvu dugoročnu prognozu za zimu uz napomenu da se radi o ranim prognostičkim modelima, rađenima tri do pet mjeseci unaprijed, koji donos esamo osnovne trendove vremena i nagovještaje potencijalnog razvoja.

No, prema tim modelima servisa Severe Weather Europe, predstojeća zima bit će toplija od prosjeka. Taj model pokazuje da niži tlak zraka nad Atlantikom te vjerojatno jače ciklonalno djelovanje i viši tlak zraka nad Europom. Prema tome bi sljedeća zima u Europi trebala biti toplija jer će protok zraka sa zapada i jugozapada donijeti Europi blagi i vlažni zrak s Atlantika i Sredozemlja.

VRIJEME JE ZAISTA ‘POLUDJELO’: Vakula najavio ‘ljeto u listopadu’: Bit će toplo kao rijetko kad u ovo vrijeme – i na kopnu i na Jadranu