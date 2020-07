LJETO NA ČEKANJU, STIŽE NEUGODNA PROMJENA: Zahladnjenje, pljuskovi i grmljavina; Niti idući tjedan neće biti bolje?

Sredinom dana i popodne u unutrašnjosti su mogući lokalni pljuskovi, a sutra će se naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom do sredine dana proširiti na veći dio zemlje, prognozirao je DHMZ

Nakon kratkotrajnog razdoblja diljem Hrvatske suhog i barem djelomice sunčanoga vremena – slijedi nam nova promjena. U četvrtak će kiše i grmljavine biti samo ponegdje u kopnenom području, posebice na zapadu, te na sjevernom Jadranu, a kišovitije će biti tijekom oblačnijega i većinom svježijeg petka, kada su pljuskovi i grmljavina mogući i u Dalmaciji. Na sjevernom će Jadranu ponovno zapuhati umjerena i jaka bura, podno Velebita mjestimice vjerojatno i s olujnim udarima.

Tijekom vikenda ponovno u većini krajeva više sunčanog vremena i porast dnevne temperature zraka uz slabljenje bure, ali još posvuda ne i suho, piše meteorolog HRT-a Zoran Vakula u svojoj prognozi vremena za HRT.

Ljeto zasad na čekanju

Meteorologinja N1 televizije Tea Blažević javlja kako se oblaci gomilaju sa sjeverozapada, približavanjem hladne fronte. Iako je zasad suho, upozorava da u nastavku dana treba računati na oborinu, moguće i grmljavinu, najizglednije u sjeverozapadnoj unutrašnjosti, na širem karlovačkom području, u Gorskom kotaru, na širem riječkom području. Pokoji, prolazni pljusak moguć je i u Posavini, zapadnoj Slavoniji, unutrašnjosti Istre.

U noći će se oborina intenzivirati sa sjeverozapada, pa nas sutra kiša i pljuskovi očekuju diljem zemlje. Lokalno će na kontinentu biti obilnije oborine. Pogoršanje će poštedjeti samo dio obale srednjeg i južnog dijela Jadrana, ali će na moru zapuhati bura i bit će olujna na udare.

Vjetar će ponovno spustiti temperature mora, ali mnogo izraženije bit će zahladnjenje na kopnu. U petak će maksimalci biti oko 20, što je manje od vrijednosti uobičajenih za ovo doba godine. Ljeto je zasad na čekanju, a čini se da će tako biti i u sljedećem tjednu, tvrdi Tea Blažević.

Oblačniji i nestabilniji četvrtak

U detaljnijoj prognozi za HRT, mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a, javlja kako će u četvrtak u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano i vrlo toplo. Sredinom dana i poslijepodne uz umjeren i jak razvoj oblaka može biti lokalnih pljuskova, osobito u zapadnoj Slavoniji. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 16 °C, a najviša dnevna između 27 i 29 °C.

Malo manje toplo bit će u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prijepodne biti djelomice sunčano, a od sredine dana porast naoblake i mogućnost za pljuskove i grmljavinu. Potkraj dana i u noći na petak jače pogoršanje sa češćom kišom. Vjetar slab, poslijepodne i umjeren sjeveroistočni.

U gorskim krajevima promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, osobito poslijepodne i navečer. Na sjevernom Jadranu prijepodne djelomice sunčano, a poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka ponegdje pljuskovi i grmljavina. Ujutro uz obalu slab burin, a zatim tijekom dana slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13 °C, uz obalu između 19 i 21 °C, a najviša dnevna od 21 do 23 °C, na moru između 25 i 27 °C.

Na srednjem i južnom Jadranu, te u unutrašnjosti Dalmacije barem djelomice sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16 °C, uz obalu između 20 i 22 °C. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 30 °C.

U petak i subotu ponegdje kiša

U petak u unutrašnjosti promjenjivo i svježije, s kišom, ponegdje vjerojatno i izraženijim pljuskovima. U subotu djelomice sunčano, a kiše još ujutro može biti na istoku, poslijepodne na zapadu. U nedjelju barem djelomice sunčano i toplije.

Na Jadranu do subote djelomice sunčano, ali posvuda ne i suho. U petak će mjestimičnih pljuskova i grmljavina biti osobito u Dalmaciji, a u subotu ujutro većinom na južnom Jadranu. U nedjelju pretežno sunčano. U petak će na sjevernom dijelu zapuhati umjerena i jaka bura, koja će se u noći na subotu proširiti na veći dio obale, a prema otvorenome moru sjeverozapadnjak. Od nedjelje vjetar većinom slab, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Naoblačenje, pljuskovi i grmljavina

U većini krajeva djelomice sunčano, a sredinom dana i popodne u unutrašnjosti su mogući lokalni pljuskovi, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za četvrtak. Navečer i potkraj dana jače naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom u sjeverozapadnim predjelima. Kiša će se u noći na petak proširiti na veći dio zemlje, a izraženija će biti u gorju i središnjoj Hrvatskoj. U Dalmaciji i na krajnjem istoku i dalje sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na moru uglavnom jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30 stupnjeva.

Iz DHMZ-a za sutra najavljuju naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom koja će se do sredine dana proširiti na veći dio zemlje. Pritom u središnjim i istočnim područjima kiša može biti obilna.

Popodne se sa zapadu očekuje smirivanje uz djelomično razvedravanje, a do kraja dana i drugdje. Najmanje oborine, moguće čak i uglavnom suho bit će u Dalmaciji, osobito u južnoj gdje će veći dio dana prevladavati sunčano. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka, podno Velebita na udare olujna bura, a na južnom većinom zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 18 do 22, a dnevna između 19 i 24, na Jadranu 25 i 28 °C.