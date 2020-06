LJETO JE STIGLO, A KUPAČA NA JADRANU SKORO NIGDJE NEMA: ‘Nisam nikad vidio ovako praznu plažu u ovo doba, a tek kakvo je more…’

Upute o epidemiološkim mjerama su istaknute, ali o udaljenosti na plaži se trenutno ne treba brinuti jer je na njima vrlo malo kupača

Ljeto je stiglo, iako se takav dojam ne stječe na jadranskim plažama. Kupača je vrlo malo, a ležaljke i ugostiteljski objekti uglavnom zjape prazni. Primjerice, u Splitu se temperatura zraka proteklih dana penjala do 28 stupnjeva Celzijevi, a more je bilo 21 stupanj, no plaže su uglavnom prazne, kaže se u prilogu RTL-a Danas.

‘Mislim da će se sve to normalizirati’

“Nisam nikad vidio ovako praznu plažu u ovo doba godine, ali nije ni more ovako hladno bilo”, kazao je Splićanin Petar za RTL.

“Dosta je utjecala korona, ova sad pandemija, a sad mislim da će se to sve normalizirati”, rekla je, pak, Emina koja je dola iz BiH.

Na plažama su istaknute upute o epidemiološkim mjerama, ali o udaljenosti trenutno ne treba brinuti jer je vrlo malo kupača.

Stiže li promjena s vrućim ljetom?

Možda će promjneu donijeti idući dani kada stiže i promjena vrermena, a s njom i pravo, vruće ljeto.

“Idućih dana očekujemo sunčanije vrijeme. Danas još razmjerno vjetrovito i sutra će puhati umjerena bura na Jadranu. No nakon toga stabilnije, toplije, sve više vrućih dana, a vrućinu već osjećamo danas. No od četvrtka sve češće su i tridesetice”, najavio je Dorian Ribarić, meteorolog RTL-a.

Vjetar će stati, temperature rasti, a ljeto iako možda kasni, već ovaj vikend moglo bi mamiti kupače na plaže.

