Most Cetina, odnosno most kod Omiša, konačno je spojen Most je izgrađen na visini od 70 metara, dugačak je 212 metara,, Dio je buduće ceste D8, ceste koja se čeka od 2013. godine. Ovo je najznačajniji građevinski projekt u Hratskoj u 30 godina,

Tomislav Beljo nadgledao je varenje zadnjeg centralnog spoja.

"Osjećaj je odličan. ", zadovoljno je rekao za RTL. Ipak, još puno posla je ostalo, ističe Josip Škorić, predsjednik uprave Hrvatskih cesta

Omišani će od ovoga mosta imati koristi već najesen kada bude pušten u promet, ali u punom turističkom smislu tek 2024. U špici sezone Omišem prođe čak 19 tisuća automobila dnevno i taj će se promet uglavnom prebaciti na Omiški most.