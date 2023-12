Svaka adventska kućica danas ima rakiju, piće koje su nekada naši stari koristili za raznorazne boljke, dezinfekciju rana... A sada, na adventima ima boca rakija i skupljih od 100 eura. Za neke je eliksir života, a za druge prejako piće neugodno intenzivnog okusa koje su neki unatoč tome ponekad i popili jer je u nekim krajevima 'sramota odbiti rakiju'. U ovo doba godine najbolje griju kuhane rakije.

"Postoje izvedenice kuhane rakije koja se može lagano ispijati, ali primijetila sam da najviše ovoga Adventa ide rakija od jabuke. Ta jabuka nas nekako asocira na zimu, blagdane. To je sezonska namirnica i možemo reći da je onda i najbolji izbor", ističe Loreta Bačić, PR na Adventu u Zadru za RTL Direkt. Novija istraživanja pokazuju da obožavatelja rakije ima i više nego što je sveukupno ljubitelja džina, viskija i votke. A gdje potražiti prave informacije o rakiji, naravno, u Lici.

Pave Pavelić iz Ličkog Osika sinu Pavlu pomaže u proizvodnji različitih rakija i likera. "Rakija je rakija, tradicionalno piće i ona će biti uvijek popularna", kaže Pavao.

Da kvaliteta brzo diže cijenu, prvi i ponajbolji hrvatski proizvođač šljivovice zna od '87. kada je njegova šljivovica pred Univerzijadu ušla na biranu listu pića tada najprestižnijeg zagrebačkog hotela. "Tad je čašica 0.3 bila 35 tisuća dinara, viski je bio 40, ali je puno veći porez bio na strana žestoka pića, nego šljivovicu, tako da je ona je bila skuplja od viskija i tada", napominje proizvođač rakije iz Debelog Brda Eror Budimir.

Eror šljivovicu staru 12, ali i čak 20 godina brižljivo čuva u drvenim bačvama. Neki je čuvaju i od rođenja djeteta, pa do njegove svadbe. Zabluda je, kažu Ličani, da se u Lici pije od jutra do večeri. "Rijetki su oni koji se opijaju. To je manjina. Uglavnom ljudi uz teške fizičke poslove popiju čašicu-dvije ujutro, čašicu-dvije za ručak i čašicu-dvije za večeru. A inače, kad su slavlja, druženja, to je u Lici običaj. Ako nemate šljivovice, nemate ništa. A žene piju sve češće i žešće", objašnjava Eror.

Ove je godine u Lici podbacio urod i šljiva i krušaka, pa su proizvođači kupili voće u drugim krajevima, a oni koji peku do neoporezivih 50 litara će s potrošnjom pažljivo. "Ti ljudi ne prodaju ili čuvaju. Imaju ljudi puno šljive. Kad rodi, imaju dosta. Za svoje potrebe i godinama. Nisu Ličani naučili da šljiva rodi svake godine... Tako da ljudi čuvaju rakiju za crne dane", komentira Pave.

Istraživanje je pokazalo i da 30 posto ispitanika rakiju pije vani, a 55 posto njih samo kući. Preostalih 15 posto ne odbija je nigdje.

