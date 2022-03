Na Ininoj benzinskoj crpki u susjednoj Mađarskoj dizel se može natočiti po cijeni od 9,41 kunu za litru, a benzin po cijeni od 9,17 kuna.

Hrvatski građani tako su se šokirali kada su prešli granicu s obzirom na to da se u Hrvatskoj dizel prodaje po cijeni od 12,53 kune za litru. Bez Vladine jučerašnje intervencije cijena bi bila i puno veća.

Orban zamrznuo cijene

No, izgleda kako benzinska crpka u Mađarskoj uopće nije u vlasništvu Ine niti ta kompanija posluje na mađarskom tržištu, doznaje Jutarnji list.

Riječ je zapravo o benzinskoj crpki koja je također u vlasništvu MOL-a, ali je brendirana u Inine boje. Ta cijena nema nikakve veze s realnim kretanjem cijena goriva, već je ona posljedica državnog intervencionizma mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je zamrznuo cijene goriva, ali i osnovnih prehrambenih namirnica, energije te kamate na hipotekarne kredite.

Takve zamrznute cijene goriva vrijedile su do kraja prošlog tjedna, nakon čega je Orban mjeru odlučio produljiti, i to do 15. svibnja.