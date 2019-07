LIPANJ – NAJTOPLIJI MJESEC IKAD IZMJEREN NA ZEMLJI! ‘Visoke temperature bit će pravilo’; Evo što nas čeka idućih dana

Mnoge države zabilježile su rekordno visoke temperature. “Znali smo da je lipanj bio vruć u Europi, ali ova studija pokazuje da temperaturni rekordi nisu samo srušeni, već su potpuno izbrisani”, kazala je profesorica Hannah Cloke

Lipanj je bio natopliji mjesec ikad izmjeren na Zemlji, piše Independent pozivajući se na znanstvenu studiju u kojoj se navodi kako je europski prosjek za lipanj ove godine bio viši za čak dva stupnja nego inače. Uz to, zadnjih nekoliko dana lipnja bili su od 6 do čak 10 stupnjeva topliji od prosjeka u većini Francuske, Njemačke i sjeverne Španjolske.

“Znali smo da je lipanj bio vruć u Europi, ali ova studija pokazuje da temperaturni rekordi nisu samo srušeni, već su potpuno izbrisani”, kazala je profesorica Hannah Cloke.

Klimatske promjene uzrokovane djelovanjem ljudi doprinijele su velikim vrućinama u cijeloj Europi. Mnoge države zabilježile su rekordno visoke temperature. Temperature u južnoj francuskoj regiji Gard u petak su dosegnule čak 45,9 stupnjeva Celzija. U Španjolskoj je u 40 od 50 regija izdano upozorenje o izvanrednim vremenskim uvjetima, a u sedam pokrajina vladaju ekstremni uvjeti.

Znanstvenici tvrde da će do kraja stoljeća ove visoke temperature postati pravilo u zapadnoj Europi.

Evo što nas čeka idućih dana

U Hrvatskoj su također zabilježene rekordne vrućine u lipnju. Slično je počeo i srpanj, ali stiže promjena.

“Sutra će na kopnu biti još malo manje toplo i ne posve stabilno. Razlog tome je ova fronta u sklopu koje će se preko sjevernih predjela unutrašnjosti noćas i sutra ujutro premještati vlažan i malo hladniji zrak. Na istoku zemlje bit će većinom sunčano, ali će oblaka biti više nego danas pa u noći i ujutro može biti prolazne kiše, a poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka ponekog pljuska i grmljavine. Temperatura će danju biti malo niža od današnje, većinom od 29 do 31°C”, navodi meteorologinja DHMZ-a Nataša Strelec Mahović za HRT.

Dodaje kako će sutra u središnjim krajevima bit će djelomice sunčano. Tijekom noći i jutra te ponovno navečer bit će umjerene naoblake, ponegdje uz malo kiše ili pljusak. Jutarnja temperatura bit će većinom oko 20, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 31°C.

“U Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre nakon većinom sunčanog dana poslijepodne i navečer ponegdje će biti razvoja oblaka uz mogućnost pljuskova i grmljavine. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano te i dalje vruće. Bura će noćas i sutra prijepodne malo pojačati, a zatim u drugom dijelu dana slabjeti. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, uz obalu između 21 i 24, a najviša dnevna na moru od 31 do 33°C dok će u gorju biti manje vruće, uz temperaturu od 26 do 29°C.”, navodi Strelec Mahović za HRT.

U Dalmaciji će biti sunčano i vruće. Puhat će slaba bura, poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. More malo valovito. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, uz obalu će i noć biti topla uz temperaturu između 22 i 25, dok će najviša dnevna temperatura biti od 32 do 35°C. Slično, većinom sunčano i vruće bit će i na jugu. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Noć će biti topla, ponegdje i vrlo topla, a dnevna temperatura bit će većinom od 32 do 35°C.

Stižu pljuskovi i grmljavina

“Idućih dana u unutrašnjosti djelomice ili pretežno sunčano, ali ne posve stabilno te manje vruće. Uglavnom u četvrtak uz umjeren razvoj oblaka povremeno može biti pljuskova, osobito na zapadu i u gorju. U četvrtak će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u subotu će zapuhati jugozapadnjak s kojim će temperatura ponovno porasti. Na Jadranu idućih dana sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, uz tople noći, osobito na jugu. Na sjevernom dijelu u četvrtak može ponegdje biti pljuskova i grmljavine. Bura će u četvrtak oslabjeti pa će idućih dana vjetar biti slab jugozapadni i sjeverozapadni. Pritjecanje manje toplog zraka nad kopnene predjele ublažit će vrućinu, ali i destabilizirati atmosferu pa će na kopnu sljedećih dana biti nestabilno uz lokalne pljuskove dok će se na moru zadržati sunčano i vruće”, zaključuje meteorologinja DHMZ-a.