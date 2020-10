LINIJE SU BILE U KOLAPSU 6 SATI, ALI…: Niste mogli telefonirati, no HT vam svejedno neće smanjiti račun

Ispada da je kvar na mreži, u trajanju od šest sati, zapravo prekratak da bi operatera obvezao na povrat novca korisnicima

Početkom tjedna stanovnici Hrvatske imali su problema s uspostavljanjem poziva zbog HT-ove mreže, a oni koji su se ponadali da će im zbog toga operater umanjiti telefonski račun, gadno su se prevarili. Naime, ispada da je kvar na mreži, u trajanju od šest sati, zapravo prekratak da bi operatera obvezao na povrat novca korisnicima.

Međutim, postoji situacija kada bi novac HT morao vratiti, a to je ako bi se pokazalo da je krivnja zbog kvara na samom operateru. Portal Novac.hr neslužbeno doznaje da su šanse za takav scenarij zaista male.

Pravilnik koji obvezuje operatere

Iz HAKOM-a pak doznaju da je, prema postojećem Pravilnku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih i komunikacijskih mreža i usluga, propisano da operater ima obvezu povrata ili storna dijela računa za neizvršenu uslugu korisnicima u slučajevima kvarova koji su bili duži od 24 sata. Također, Pravilnikom je propisano da je operater u takvim situacijama dužan s datuomom izdavanja računa obavijestiti korisnika o mogućnosti umanjenja računa ili obeštećenja. Uz to, mora mu dati rok od sedam dana za odabir, ali se ova mogućnost ne odnosi na slučajeve kada je poteškoća nastala zbog nepokrivenosti određenog područja signalom.

Kako Novac.hr doznaje od svojih sugovornika, kada bi operater izbjegao korisniku ponuditi umanjenje računa, tada bi potrošač operateru mogao podnijeti službeni pisani prigovor na koji bi operater morao odgovoriti u roku od 15 dana. U slučaju da je potrošač nezadovoljan rješenjem, on ima pravo svoj slučaj prijaviti dugostupanjskom tijelu. U ovom slučaju to je Povjerenstvo za zaštitu potrošača pri operateru. Isto tako, potrošač bi potom operatera prijavio HAKOM-u i to u slučaju da je odlukom nezadovoljan i u drugom stupnju.

Operateri u ovakvim situacijama uglavnom nude odgovarajuću pogodnost

Ono što je zanimljivo jest, da u slučajevima u kojima su potrošači bili ti koji su predali reklamaciju operateru, imali su pravo ne podmiriti dio računa koji osporavaju. Naravno, to je išlo uz uvjet da su uredno platili nesporni dio i da su prije toga podmirili sva dugovanja. Operater im u tom periodu nema pravo obustavili pružanje usluge do trenutka do kada prigovor nije riješen.

Kada su u pitanju prigovori vezani uz kvarove i nemogućnost korištenja usluga, doznaje Novac.hr, u pravilu otpada oko 30 posto svih prigovora u sektoru elektroničkih komunikacija. Često korisnici od operatera zahtijevaju storno računa i u situacijama u kojima nemaju pravo na to. No, iz HAKOM-a kažu da većina operatera u takvim situacijama svojim korisnicima ponudi odgovarajuću pogodnost. Ta pogodnost ima čak veću vrijednost od pripadajućeg obeštećenja.

U HAKOM-u dodaju da korisnici, u slučaju da smatraju da im je zbog nemogućnosti korištenja usluge nastala neka šteta, svoju tvrdnju mogu dokazivati pred sudom jer u takvim situacijama Agencija nije nadležna.

