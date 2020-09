LINIĆ OPTUŽIO MILANOVIĆA I OSTOJIĆA: ‘Zloupotrebljavali su policiju kako bi se obračunali sa mnom’

Linić je iznio ozbiljne optužbe na račun Ostojića i Milanovića

Bivši ministar i istaknuti član SDP-a Slavko Linić za N1 govorio je o zloupotrebam službi od strane političara te prozvao bivše kolege iz stranke.

Linića je spomenuo predsjednik kluba HDZ-a u Saboru Branko Bačić, uoči najave osnivanja istražnog povjerenstva oko afere Janaf. Bačić je, naime, rekao: “Mene interesira što je govorio Slavko Linić na temu njegovog progona od strane ministra unutarnjih poslova i predsjednika Vlade. Toplo se nadam da predsjednik Vlade nije znao ono što je rekao da je znao o svakoj istrazi u svakom trenutku, što je poslije ispravio”. To je bilo u vrijeme u kojem je predsjednik Vlade bio Zoran Milanović.

“Pretpostavljam da gospodin Bačić misli na dva moja zahtjeva koja sam uputio saborskom Odboru za nadzor službi sigurnosti, u kojima sam tražio da se ispita da li me prate ili prisluškuju. Tada je izveden onaj cirkus SDP-a kad su pregledavali dokumentaciju i utvrdili da nema ničega”, kazao je Linić.

Zloupotrebe od strane službi

Kazao je kako je nakon toga uslijedilo “ono drugo”, za što je optužio Ostojića i Milanovića: “Čelnici PNUSKOK-a u Rijeci pišu da sam nosio neke novce u Ameriku, da imam nekretnine u Švicarskoj, što je sve dalo njima za pravo da me zaista počnu slijediti, prisluškivati, pratiti, izbacivati izjave u javnost i obračunavati se sa mnom. Da, to su zloupotrebe koje se rade od strane službi koje ne mogu služiti političarima”, rekao je Linić i istaknuo: “Uvjeren sam da su ta dva političara to koristila.”

“S dokumentacijom sam se ponovo obratio saborskom odboru, koji nikad nije održao raspravu, iz vrlo jednostavnog razloga, zato što je predsjednik odbora bio Ranko Ostojić”, nastavio je Linić. Rekao je da se “sva ta dokumentacija još nalazi u Saboru”.