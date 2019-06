LINIĆ IZNIO SVOJU STRANU PRIČE O INCIDENTU NA HVARU: ‘Vukao me za majicu, prijetio da će me baciti u more…’

Linić tvrdi da im djelatnik Lučke kapetnije nije dao da se privežu na vez, iako je u tom trenutku, kad su došli, bio prazan

Nakon što su mediji pisali o incidentu na Hvaru u kojem su glavni akteri bili bivši ministar financija i djelatnik lučke kapetanije, oglasio se Slavko Linić te iznio svoju stranu priče. Podsjećamo, Linić se u Starigradu verbalno sukobio s mornarom kada je htio privezati brod. Pozvana je i policija, a iz PU splitsko-dalmatinske za Jutarnji su rekli da po dolasku policijskih službenika kod broda Slavka Linića, djelatnici Lučke uprave rekli su kako ne trebaju uredovanje policajaca, a isto je izjavio i Slavko Linić, a sve to iz razloga što su u međuvremenu riješili situaciju oko priveza broda, tako da nije bilo postupanja policije.

“Sve je ostalo na verbalnom incidentu. Bio je to čisti nesporazum oko priveza brodova. Na doku u luci nije bilo mjesta pa je jahta na kojoj je došao gospodin Linić s, trojicom prijatelja, premještena na drugu lokaciju. Sve je to bilo u krugu od 500-injak metara. Sasvim jedna bezazlena svađa koja je završila bez ikakvih prijava”, posvjedočio je upućeni izvor.

BIVŠI MINISTAR JE NERVOZAN I NA JAHTI; Hvar bruji o incidentu u marini: Linić se žestoko sukobio s lučkim redarom?

Linić tvrdi da mu djelatnik lučke kapetanije nije dao da sveže brod iako je mjesto bilo prazno

“Kad sam stao na privremeno pristanište i izašao na obalu, djelatnik Lučke kapetanije počeo mi je prijetiti da će me baciti u more, vukao me za majicu, potom je uhvatio čovjeka od 80 godina koji je bio sa mnom u brodu, i koji je još uvijek sjedio u brodu, primio ga za ručnik pokušavajući ga izvući iz broda”, ukratko je Slavko Linić za Jutarnji opisao incident u kojem se našao kad se pokušao sa svojim brodom vezati na slobodan vez u Starom Gradu na otoku Hvaru.

Tvrdi da im djelatnik Lučke kapetnije nije dao da se privežu na vez, iako je u tom trenutku, kad su došli, bio prazan.

Nazvao je policiju

“Želio sam da smo što bliže mjestu jer je sa mnom na brodu bio čovjek od 80 godina, ali mornar nam to nije dozvolio, iako je vez bio slobodan. Zato sam otišao na pristanište, kako bi telefonirao, možda dobio nekoga njemu nadređenog, ali on se počeo fizički obračunavati. Nazvao sam policiju i prijavio incident”, priča Linić te dodaje da je, kad je došla policija, taj djelatnik Lučke kapetanije nestao. Policija im je, kaže Linić, sugerirala da odustanu od prijave, na što su pristali.

Linić ističe da se “mornar nije ponašao korektno” i da on “plovi već ozbiljan broj godina i nije još imao ovakvu situaciju”. Za kraj, bivši ministar financija kaže da je kasnije došao nadređeni od djelatnika kapetanije i ispričao se pa je Linić kasnije našao vez te je sve bilo dobro.