Zagrepčanka Lina Budak bolno je osjetila sudar s hrvatskim zdravstvenim sustavom. Ispričala je kako joj je Klinika za tumore punih sedam mjeseci uskraćivala uvid u ključan nalaz koji je ukazao na rak dojke, iako je sve preglede na vrijeme obavila. Liječnici su je trebali nazvati kada je ključan nalaz bio gotov, ali nisu.

Budak je sada za N1 rekla kako je dobila točne upute za preuzimanje nalaza.

"Nakon biopsije dojke otišla sam na šalter na koji su me uputili i dala podatke i broj telefona. Tamo su mi rekli da će me nazvati kad nalazi budu gotovi. Kako me nisu zvali, 11. travnja sam otišla po nalaze, dobila sam ih hrpu, a među ostalim dva s biopsije dojke. U jednom je bio citološki nalaz i pisalo je da nema malignih stanica. Danas znam da je nedostajao treći nalaz koji je bio izrađen tek 19. travnja, a ja sam 11. travnja pitala u Klinici za tumore ima li još kakav nalaz u izradi i hoće li ga dostaviti. Rekli su da ne, da sam sve dobila."

'Nalaz je ležao sedam mjeseci bez da ga je itko pogledao'

Na pitanje je li znala da se nalaz može preuzeti samo kod specijalista, Budak je rekla:

"Naravno da ne i nije na meni da pogađam. Dužnost je onkologa, koji je preuzeo liječenje, da čim dobije nalaz, javi, a to je bilo 19. travnja. Nalaz je ležao do 21. studenog da ga nitko nije pogledao."

Budak ne smatra da je liječnik išta namjerno napravio, sakrio ili nije javio:

"Ne, mislim da je to grubi organizacijski nemar, da se bolnica loše vodi. Da se radi o nemaru, slijedi iz pisane isprike ravnatelja bolnice Sestre milosrdnice koji mi se 12. prosinca pisanim putem ispričao. Ako mi se ravnatelj tad ispričao, ne znam gdje bi bio moj propust."

'Upropastili su moju budućnost'

Prokomentirala je i današnje riječi ministra Vilija Beroša koji je rekao da ne može "suditi o osobi koja možda ima neke druge motive".

"Moj motiv je točno onaj koji sam Berošu napisala u pritužbi i zahtjevu za inspekcijskim nalazom 8. prosinca, da tražim ispravljanje grešaka i protokola postupanja. Moje zdravlje, moju budućnost su upropastili, ali sam ukazala da se isprave sistemske greške."

Kirurg: 'Žalostan primjer našeg zdravstvenog sustava'

Tajnik Hrvatskog liječničkog sindikata i kirurg Kristijan Ćupurdija za N1 je komentirao slučaj Line Budak.

"Ovo je žalostan primjer našeg zdravstvenog sustava. Mi liječnici pokušavamo poboljšati sustav i utjecati na to da se ovakve stvari ne događaju. Mi se želimo posvetiti pacijentima i želimo raditi po normativima, želimo se brinuti o njihovom zdravlju", rekao je kirurg Ćupurdija.

Navodi kako svaki posao ima svoje propuste, ali važno je sve te propuste vidjeti i pokušati ih navesti na najmanju moguću mjeru.

"U moju ambulantu dolaze nalazi pacijenata koje sam ja pregledao. Na meni je da pozovem tog pacijenta koji je bio kod mene. Teško da bi mi se dogodila ovakva situacija. Nemoguće mi je zamisliti situaciju u kojoj liječnik vidi takav nalaz i ne reagira", rekao je Ćupurdija.

Pleština poslao mail: 'Razumno je liječiti se negdje drugdje'

Zamjenik ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Zagreb prof. dr. sc. Stjepko Pleština obratio se Lini Budak mailom 15 do 1 u noći.

"Navodite da ste izgubili povjerenje u hrvatsko zdravstvo - ako je doista tako, onda je možda razumno liječiti se negdje drugdje. No, ne na teret HZZO-a", napisao je Pleština u mailu koji je prenio Index.

"Ja, da se o meni radi, sigurno ne bih čekao da mi netko dostavi nalaz biopsije mog tumora 7 mjeseci, a potom tražio spas u Njemačkoj", naveo je te istaknuo kako joj ne može garantirati početak liječenja.