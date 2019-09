KARLOVČANKA OPTUŽILA POLICAJCA DA JOJ JE NA PREVARU UKRAO PSA: ‘Prijavila sam ga, rekao mi je da će me likvidirati i odležati’

Ono što je bizarno u cijeloj priči jest to što djevojka smatra da joj je psa ukrao policajac koji je inače smijenjen s dužnosti nakon što ga je prijavila policiji

Vrlo neobičan slučaj krađe dogodio se u Rečici Kriškoj kod Ivanić Grada. Naime, ondje je nestala ženka tibetskog mastifa, što je vrlo rijetka vrsta psa, a kujicina vlasnica Lucija Salaić kaže da je njena ljubimica ukradena.

Ono što je bizarno u cijeloj priči jest to što djevojka smatra da joj je psa ukrao policajac koji je inače smijenjen s dužnosti nakon što ga je prijavila policiji. Uz policijski posao, ovaj policajac lopov se baci i dresurom pasa. Baš kod njega na dresuru svoju je dvogodišnju kujicu dovela Karlovčanka Lucija, a njen pas je odjednom nestao što je dreser objasnio “bijegom u šumu”.

Tibetski mastifi koštaju preko 1000 eura

Kako piše RTL, tibetski mastifi na tržištu dosežu cijenu od tisuću ili više eura. Osim toga, vrlo su traženi pa ne bi bilo čudno da je istina to što Lucija govori. No, to nije sve, jer djevojka navodi da joj je policajac prijetio nakon što je cijeli slučaj prijavila. Kazao joj je da će ju “likvidirati i odležati”. Osim “običnih” pasa, ovaj policajac dresirao je i policijske pse.

“Javio je da je ‘pobjegla u šumu i da je više ne može naći’. Prijavila sam nestanak kod mog veterinara, prijavila sam prevaru u MUP, uz prijetnju kako će me likvidirati i odležati. Naravno, u našem Hrvatistanu svejedno je pušten na slobodu, a mom psu nema traga i dalje, vjerojatno je preprodana. Ako bilo tko ima kakvu informaciju, pomozite mi. Rodovnik i knjižica su kod mene. Dakle, prodana je nekome na crno”, napisala je na svom Facebooku Lucija Salaić i napomenula je da je kujica Mrva cijepljena te čipirana.

“Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim policijskim službenikom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ‘Utaja’ i ‘Prijetnja’ te je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici”, kazali su za Vijesti.hr u zagrebačkoj policiji. Na kraju su iz PU zagrebačke dodali da je dotični policajac privremeno udaljen sa službe i da je protiv njega pokrenut postupak radi teže povrede službene dužnosti.

