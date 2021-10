Stabilne vremenske prilike na početku listopada u unutrašnjosti dijelom obilježavaju i magla i niski oblaci, dok će na Jadranu i subota biti pretežno sunčana i biometeorološki još povoljna - i gotovo bez vjetra. Zatim će s jugom, te južnim i jugozapadnim vjetrom prvo dolaziti topliji zrak, zatim vlažniji, pa će biti promjenjivije i oblačnije, od utorka opet hladnije, uz povremeno kišu, pa i u obliku pljuskova, a na Jadranu će zapuhati i bura.



U gorskim predjelima i na sjevernom Jadranu, pogotovo u Istri i na riječkom području malo kiše past će i prije utorka, a u nastavku idućeg tjedna pljuskovi s grmljavinom bit će češći i u Dalmaciji, lokalno vjerojatno i izraženiji, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Sunačanije od petka na istoku

Prvi listopadski vikend u istočnoj Hrvatskoj bit će sunčaniji od petka. A mjestimice magle i niskih oblaka može početkom subote još biti u Posavini i osobito zapadnoj Slavoniji. Vjetar većinom slab jugoistočni. Jutro svježije nego u četvrtak, a dnevna temperatura malo viša. U središnjoj Hrvatskoj i u prvom dijelu subote nerijetko niski oblaci i ponegdje magla, a zatim razvedravanje. Vjetar slab. Najniža temperatura zraka od 7 do 10 °C, a najviša dnevna oko 20 °C.

Prevladavajuće sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom i na zapadu zemlje, a u gorskim predjelima u početku još i podosta niskih oblaka, po kotlinama i magle. Jutarnja magla moguća je i u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu do umjeren južni, na otvorenom krajem dana jugo. Poslijepodnevna temperatura od 19 °C u gorju do 24 °C na obali.

U Dalmaciji pretežno sunčano uz većinom slab vjetar s mora koje će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura od oko 10 °C u unutrašnjosti Dalmacije do 17 °C na moru, a najviša oko 25 °C. I na jugu Hrvatske će biti gotovo isto vrijeme kao na srednjem Jadranu. Uz slab vjetar, relativno toplo more će biti mirno ili malo valovito. Mnogi će uživati, barem neki vjerojatno i u hodanju - i pritom će im biti sasvim ugodno.

Od nedjelje promjena

Manje ugodno nego u subotu na Jadranu će biti u nedjelju i osobito prvih dana idućega tjedna jer će zapuhati umjereno i jako, ponegdje i vrlo jako jugo. Pritom će postupno biti i sve više oblaka te mjestimice kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, najprije na sjevernom Jadranu i u Istri, a od ponedjeljka sve češće i drugdje. Jutarnja temperatura u porastu, dnevna bez znatne promjene.

Sve oblačnije, ponegdje i s malo kiše bit će i u gorskim predjelima, a u utorak i drugdje u unutrašnjosti, uz mogućnost pljuskova. Zapuhat će umjeren južni vjetar i danju će biti toplo, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić.