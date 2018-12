Ovo je priča o Arsenu, psu kojeg je netko ostavio gladno i promrzlog ispred skloništa u Liču. U samo tri tjedna Arsen je od izgladnjelog psa postao kandidat za policijsku službu.

Djelatnici Skloništa za nezbrinute životinje Lič, prije tri tjedna su pronašli ostavljenog, promrzlog i vidno pothranjenog njemačkog ovčara svezanog za njihovu ogradu. Odmah su ga uzeli pod svoje te su pomogli da se oporavi od groznog stanja u kojem je bio pronađen.

No, priča o Arsenu tu ne završava. Naime, u Sklonište su oko početkom godine došli pripadnici Policijske akademije, točnije, K9 instruktori te djelatnicima Skloništa demonstrirali kakve odlike moraju imati psi koji bi bili uključeni u njihovu dresuru. U tom trenutku u Skloništu nije bilo psa koji zadovoljavao uvjete dresure (do tri godine starosti, zdrav i lud za lopticom). No, kad je stigao Arsen, djelatnici su odmah u njemu prepoznali budućeg policajca te nekoliko njegovih snimaka odmah poslali na nadležne adrese.

Na snimkama je sasvim očito da Arsen zadovoljava bar onaj kriterij obožavanja loptice te je ubrzo je stigao pozitivan odgovor. Arsen je tako jučer odradio prvi kontakt s policajcima te prošao zdravstvenu kontrolu.

‘Bitno je što prije na psu prepoznati kvalitete koje ima dobar policijski pas. I mi smo u Arsenovom slučaju morali brzo reagirati da ne bi upao u nekakvu kolotečinu. On je stvarno jedan specifičan pas’, rekla nam je voditeljica Skloništa, dr. Milka Mijanović.

Sada se nalazi na policijskoj akademiji gdje ga čeka šest mjeseci dresure nakon čega će, ako dresura bude uspješna, postati novi pripadnik hrvatske policije, odnosno njenog K9 odreda.

Arsene, ti to možeš, držimo ti fige!

U listopadu prošle godine u sklopu Policijske akademije u Zagrebu otvoren je centar za obuku vodiča i dresuru policijskih pasa. Bio je to projekt vrijedan 14,5 milijuna kuna, a 85 posto vrijednosti finacirano je sredstvima Europske unije. Idejni začetnik ovog projekta je Ured Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Centar je suvremeni i vrhunski opremljen te raspolaže sa 48 smještajnih jedinica za pse, svaka s unutarnjim i vanjskim dijelom. Tu su i prostorije za usvajanje mirisa, prostori za rastrčavanje, poligon za dresuru, sobe za smještaj vodiča, kao i veterinarska ambulanta. Cijeli je centar do posljednjeg detalja prilagođen potrebama obuke vodiča i njihovih budućih partnera, službenih pasa raznih namjena i razine osposobljenosti.