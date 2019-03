LIJEPA NAŠA NAZADNA: Ovaj tjedan možda je dosad najbolje prikazao u kakvoj Hrvatskoj živimo. Plenkoviću, dokle?

Donosimo kratak podsjetnik na ovotjedni zabrinjavajući slučaj očiglednog pritiska na slobodu medija u Hrvatskoj koji se dogodio kroz spregu politike i represivnog aparata

Tri dana nakon novinarskog prosvjeda kojem je cilj bio ukazati na političke pritiske i cenzuru, dva uniformirana policajca došla su u redakciju Net.hr-a kako bi prema nalogu sisačko-moslavačkog župana, HDZ-ovog Ive Žinića utvrdili identitet i privatnu adresu naše novinarke i komentatorice Đurđice Klancir.

Ovakvo policijsko postupanje prema novinarima dosad je nezapamćeno u Hrvatskoj, što su izjavama potvrdili i brojni ugledni odvjetnici. Ne samo da je nezapamćeno, već je prema riječima ustavnih stručnjaka – protuustavno.

No krenimo redom…

“Policija je došla u jutarnjim satima u redakciju Net.hr-a. Nazvala me tajnica redakcije i rekla da me traže dvojica uniformiranih policaja. Ne moram opisati koliko je to bilo neugodno. Tih stotinjak koraka bilo je krajnje neugodno, mislila sam da se nešto dogodilo članu moje obitelji. Kada sam došla, zatražili su moju legitimaciju. Rekli su da postupaju na zahtjev sisačke policije, odnosno na zahtjev odvjetnika Kaleba. Kontaktirala sam redakcijsku odvjetnicu Vesnu Alaburić koja mi je savjetovala da im dam podatke. Odvjetnica Alaburić je kontaktirala odvjetnika Kaleba i saznala da me župan Žinić želi tužiti i da je trebao moju privatnu adresu kako bi mogao poslati tužbu. Ja sam dugo novinarka, živim na istoj adresi već 17 godina i ovo je prvi put da policija to radi na nečiji zahtjev. Policajci su dobili na mojoj osobnoj adresi sve podatke koje oni već imaju”, ispričala je nakon incidenta Đurđica Klancir na N1 televiziji.

Klancir je kazala kako je vezano uz tekstove koje je pisala upite slala samom gospodinu Žiniću te da nije bilo demantija niti zahtjeva za ispravak informacije.

“Gospodin Žinić odgovarao je na mailove i u tekstovima koje smo objavljivali bili su navedeni njegovi odgovori. Nije bilo demantija niti zahtjeva za ispravak informacije. Uvjerena sam da on mene želi tužiti za duševne boli, narušavanje ugleda i tu dolazimo do modusa operandi koji se diktira iz vrha vlasti, gdje nema nikakvih političkih sankcija za koruptivne situacije, nepotizam. Minoriziraju se takve situacije. To je ta poruka koja, eto, dolazi do tih razina, do župana i do lokalnih političara. Mislim da je župana Žinića zabolio način na koji smo provjeravali kako je zaposlio svog sina.”

Opravdanja, opravdanja…

MUP se nakon što je incident izašao u javnost pokušao opravdati uz tvrdnju kako su postupali po zahtjevu privatne osobe koja je tražila ustupanje podataka zbog pokretanja tužbe te kako iz dostavljene dokumentacije nisu mogli utvrditi o kome se točno radi jer u Hrvatskoj, tvrde, postoji više osoba s imenom i prezimenom Đurđica Klancir.

Napominju kako je jedini pouzdan podatak bio da se radi o novinarki portala Net.hr, pa su stoga policijski službenici otišli u redakciju kako bi utvrdili točan identitet. Zanimljivo, u MUP-u se tu očito nisu baš dogovorili oko medijskog istupa jer je glavni ravnatelj policije, gospodin Nikola Milina, za razliku od MUP-ovog službenog priopćenja, rekao da ne postoji niti jedna Đurđica Klancir.

Osuda HND-a

Nije dugo trebalo da napad na bivšu glavnu urednicu Globusa i Tportala osudi i HND.

“Novinarstvo je javni posao pa je javna i lako provjerljiva činjenica da je istaknuta novinarka Đurđica Klancir iza koje je tridesetogodišnje novinarsko i uredničko iskustvo, danas novinarka portala Net hr. Imajući navedeno na umu, doista je teško shvatiti i opravdati potrebu utvrđivanja njezina identiteta slanjem policije u novinsku redakciju. Ovo je također jedinstven slučaj da policija na radnome mjestu traži osobu protiv koje netko tek namjerava podići tužbu, i to privatnu. S obzirom na to da je kolegica Klancir u svojim tekstovima problematizirala način rada župana Žinića, uz ostalo i način zapošljavanja njegova sina, dolazak policije na njezino radno mjesto eklatantan je oblik političko-policijskog pritiska na novinarku, zastrašivanja i odvraćanja od daljnjeg tematiziranja načina postupaka župana Žinića. Riječ je o dosad neviđenoj praksi da politički moćnik koristi policiju kao svoj privatni servis za zastrašivanje novinara”, pisalo je u priopćenju koje potpisuje predsjednik HND-a, Hrvoje Zovko.

Napomenuto je kako u Hrvatskoj sudski postupci pokrenuti zbog teških kaznenih djela padaju u zastaru jer se optuženici izbjegavaju pojaviti na sudu, a policija ih ne uspijeva pronaći na njihovim kućnim adresama.

“Trošenje policijskih resursa na dolazak u medijsku redakciju zbog privatne tužbe političkog moćnika koja još nije ni podignuta, potez je koji duboko uznemiruje i šokira”, zaključili su iz HND-a.

Osuda nije nedostajalo ni od strane oporbenih političara

Mostov Nikola Grmoja kazao je kako je cijeli slučaj krinka, a cilj samo jedan – “zastrašiti i podsjetiti kako završavaju oni koji se drznu pisati o nekoj aferi vladajućih.”

Nezavisni Marko Vučetić je pak na svom Facebooku profilu poručio da “totalitarni sustavi provode cenzuru, a postideološki i postotalitarni sustavi ne provode cenzuru, oni osjećaju duševnu bol.”

“Kada novinari zašute, jer šutnja im se nameće, društvo će ostati bez onih koji pišu i govore o istini, ali neće nestati istina o tome društvu. Totalitarni sustavi provode cenzuru, a postideološki i postotalitarni sustavi ne provode cenzuru, oni osjećaju duševnu bol.”

Oglasio se i SDP Hrvatske uz pitanje jesu li to medijske slobode o kojima govori premijer Plenković.

Bivša premijerka Jadranka Kosor također se osvrnula na opravdanja MUP-a vezana uz postupak nad novinarkom Net.hr-a.

“Ja sam se isto pokušavala sjetiti, a dugo sam bila u politici, nekog sličnog primjera i nisam ga se mogla sjetiti. Mene kao pravnicu zanima zakonsko utemeljenje tog asistiranja policije na ovako drastičan način na zahtjev nekog odvjetnika. Koje je to pravno uporište? Ako postoji, onda se to valjda trebalo događati već i prije. Postavlja se i pitanje jesu li sve osobe pod tim imenom provjeravane, da bi se utvrdio njihov identitet i nedvojbeno utvrdilo da se radi osobi koja radi u nekom mediju”, rekla je Kosor.

Za Plenkovića je sve, kao i obično, u najboljem redu

Ipak, sam premijer Andreja Plenković ne vidi da se radi o zastrašivanju.

Na upit da komentira dolazak policije novinarki Đurđici Klancir Net-portala istaknuo je kako nema dojam da se radilo o bilo kakvom orkestriranom ili organiziranom potezu. “Upoznao sam se danas kao i vi kad je to bilo objavljeno,” rekao je napomenuvši kako nije ni znao da postoje neki članci koji daju županu Žiniću povod da pokreće tužbe protiv gospođe Klancir.

Premijeru su se pridružili i njegovi ministri

Božinović se i dalje drži tvrdnje da je sve po zakonu.

“Ako su policijski službenici postupali zakonito, ako su u postupanju bili pristojni kako to nalaže profesionalni kod, a ako unatoč tome postoji problem, onda je na vrhu sustava da taj problem riješi. Ako je pitanje nedorečenosti pravilnika koji je ministar unutarnjih poslova donio 2010., tada to možemo vrlo brzo riješiti određenim izmjenama i dopunama koje ću ja potpisati”, izjavio je Hini ministar Davor Božinović u Bruxellesu komentirajući slučaj.

Ministar uprave Lovro Kuščević također nije vidio problem u legitimiranju novinarke na radnom mjestu.

“Nisam shvatio da novinari imaju imunitet od progona, od postupanja policije. Oni su građani kao i svi i moraju surađivati s tijelima javne vlasti, pa tako i s Ministarstvom unutarnjih poslova”, rekao je Kuščević.

Neobičnim tvrdnjama iz MUP-a nastavio se pokušaj smirivanja situacije. Tako je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio kako ne zna razlog zašto su jučer dvojica policajaca legitimirala novinarku portala Net.hr Đurđicu Klancir, već da je to pitanje za policiju, ali i istaknuo kako policijska intervencija možda nije bila povezana s medijima, već je “možda bila dojava za nekakvu bombu”.

Oglasio se i sam sisački župan

Sisački župan Ivo Žinić istovremeno je za medije ustvrdio kako on nema veze s dramom koja se odvila te da je postupanje nad novinarkom “stvar institucije i policije”. No, stručnjaci kažu da ovo nije uobičajen način – identitet je županov odvjetnik mogao zatražiti i putem dopisa, a policija je to mogla utvrditi i iz baze podataka. Iz svih dostupnih informacija čini se, dakle, kako se radi o pokušaju zastrašivanja. Kazao je i kako Klancir još nije tužio, ali je pokrenuo sudski postupak zbog klevete zbog teksta o ravnatelju u jednoj školi u županiji.

Net.hr je u međuvremenu objavio i fotografije s jednog prijateljskog druženja župana Žinića i aktualnog načelnika PU zagrebačke Marka Rašića. Fotografije koje su snimljene 2017. kada je Rašić bio načelnik PU sisačko-moslavačke nam je poslao čitatelj, a nekoliko ljudi iz Siska nam je kazalo kako Žinića i Rašića veže prijateljstvo.

Dokazano kako je riječ o zastrašivanju

I dok su uz MUP-a dolazila neobična opravdanja, novinarka Telegrama Ana Raić Knežević doznala je kako, iako policija upad u redakciju Net.hr-a i legitimiranje njihove novinarke Đurđice Klancir pokušava opravdati činjenicom da nije mogla utvrditi koja je od više osoba istog imena i prezimena u Hrvatskoj baš tražena novinarka, od osoba iz policijskog sustava doznajemo kako to doista nije bilo potrebno. Naime, u službenom informacijskom sustavu uz osobne podatke svake osobe nalazi se i njezina fotografija, što policajcima značajno olakšava rad, odnosno provjeru identiteta.

Tako se i uz ime i prezime kolegice Klancir nalazi i njezina fotografija. A budući da je riječ o dugogodišnjoj novinarki, dakle javnoj osobi čijim je fotografijama internet preplavljen i koja je višestruko javno istupala, bilo je prilično jednostavno doznati koja je točno Đurđica Klancir, novinarka protiv koje je sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, odlučio podnijeti tužbu, a zbog čega se policiji za pomoć obratio njegov odvjetnik.

No dok je sve više i više dokaza upučivalo na to da je policija izašla izvan okvira svojih ovlasti, predsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković je komentirajući dolazak policije u redakciju radi legitimiranja novinarke portala net.hr Đurđice Klancir, poručio da je nužno smiriti strasti i započeti dijalog jer očito puno toga smeta novinarsku struku, te je iznio ideju da se u Hrvatskom saboru organizira okrugli stol na temu položaja medija u hrvatskom društvu i odnosu društva prema medijima.

Sindikat traži ostavku glavnog ravnatelja

Sindikat policijskih službenika nakon svega je zatražio ostavku glavnog ravnatelja policije Nikole Miline.

U priopćenju koje je poslano ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću te medijima stoji kako su danas koje potpisuje predsjednik sindikata Mario Puškarić. Pišu kako se radi u korištenju policije u političke svrhe i udaru na medije. “Danas smo putem medija doznali o evidentnoj zlouporabi policije u političke svrhe i udar na slobodu medija kod slučaja novinarke Đurđice Klancir gdje se policija koristila kao produžena ruka politike za zastrašivanje novinara i to ni više ni manje nego temeljem dopisa odvjetnika lokalnog političara koji je, gle čuda, iz redova vladajuće stranke.”

Priopćenje potpisuje predsjednik sindikata Mario Puškarić koji navodi kako je zanimljivo da je navedeni političar (Žinić op.a) često viđen u društvu Marka Rašića, sadašnjeg načelnika Policijske uprave zagrebačke, čiji su policijski službenici i postupali, a koji je nekada bio načelnik Policijske uprave sisačko-moslavačke, kao i s načelnicima u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj, a da je novinarka Đurđica Klancir javna osoba čije su fotografije javno dostupne svim građanima Hrvatske pa tako i policijskim službenicima Policijske uprave sisačko-moslavačke i da je policija mogla utvrditi njene osobne podatke, koje u slučaju privatne tužbe ustupa tužitelju, bez slanja policijskih službenika.

Šerić to smatra demonstracijom sile

I poznati hrvatski odvjetnik Branko Šerić smatra nemili događaj demonstracijom sile.

“To je, po meni, demonstracija sile. Ne pamtim da se dogodilo po nekoj potencijalnoj privatnoj tužbi da policija na taj način reagira; pored svih operativnih i tehničkih mogućnosti da dolaze uniformirane osobe u redakciju da utvrđuju, kako oni kažu, identitet,” izjavio je za Net.hr odvjetnik Šerić.

Reagirala i Europa

I dok se hrvatski političari još ne mogu dogovoriti je li riječ o zastrašivanju novinarke, Europa je jasna.

“Zabrinuti smo zbog posjeta policije hrvatskom mediju Net.hr-u gdje su potvrđivali identitet i kućnu adresu novinarke Đurđice Klancir, a vezano uz potencijalnu privatnu tužbu za klevetu koju je protiv nje podnio političar. Na ovo se može gledati kao na pritisak na novinare i ne bi smjelo postati praksa”, poručili su iz Ureda predstavnika za slobodu medija Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE).

Ustavni stručnjaci se slažu: Prekršen je Ustav RH

Profesor Mato Palić, docent za Ustavno pravo na Katedri ustavnih i političkih znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku na svom Facebook profilu napisao je kako je riječ o grubom kršenju Ustava.

“Kratko razmišljanje u vezi postupanja policijskih službenika oko novinarke Đurđica Klancir. Nije sporno da policija postupa u skladu s traženjem odvjetnika. Takva mogućnost ima potpuno čist pravni osnov. Međutim, prema odredbi iz čl. 3. st. 2. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika, proizlazi kako su oni dužni primjenjivati svoje ovlasti razmjerno svrsi – načelo razmjernosti. Prevedeno, ako su mogli na bilo koji drugi BLAŽI način utvrditi identitet osobe za koju je odvjetnik tražio podatke (provjerom u njihovim informacijskim sustavima, korištenjem interneta i sl.) onda su trebali postupiti na takav način da učine što manje štetnih posljedica, a istovremeno obave svoju zakonsku dužnost. Dakle, postupanjem policije je prekršen Ustav RH i gore navedena odredba Pravilnika”, naveo je profesor Palić.

Isto je potvrdila i predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Sanja Barić.

Alaburić smatra da bi se policija trebala ispričati

U programu televizije N1 slučaj je komentirala i odvjetnica Đurđice Klancir, Vesna Alaburić, rekavši kako bi policija trebala priznati pogrešku i ispričati se našoj novinarki.

“Prije svega, dvoje policajca, koji su došli u redakciju su, prema riječima Đurđice Klancir, bili maksimalno korektni i posao obavili profesionalno. Ne želimo o njima razgovarati, oni su dobili nalog. Problem je je li bilo neophodno doći da bi se saznalo prebivalište novinarke. Moje mišljenje je da nije. Policija u evidenciji prebivališta ima i podatke o Đurđici Klancir, a ako je postojala nedoumica radi li se baš o toj osobi policija na raspolaganju ima i naše fotografije te se jednostavnom pretragom to moglo utvrditi. Policija je u jednoj minuti bez problema mogla naći sve podatke. U tom kontekstu je odluka policija je bila prekomjerna artiljerija, moglo je to biti urađeno na način koji bi bio manje invazivan. Moramo imati na uvid da svaki dolazak policije u redakciju, bilo gdje u svijetu, predstavlja neprimjerenu reakciju, a priori se smatra pritiskom. Odgovorni su oni koji su donijeli odluku da se taj izvid napravi”, kazala je odvjetnica Alaburić.

Ostojić smatra da se radi o iskorištavanju policije u političke svrhe

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić (SDP) najavio je na konferenciji za novinare u petak da će od MUP-a zatražiti očitovanje zbog dolaska policije u redakciju portala Net.hr radi legitimiranja novinarke Đurđice Klancir temeljem zahtjeva odvjetnika sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića, koji podnosi privatnu tužbu protiv nje.

Ostojić, koji tu situaciju smatra iskorištavanjem policije u političke svrhe i zastrašivanjem novinarke, očekuje da će se o tom slučaju raspravljati i na sjednici Odbora iduću srijedu u sklopu rasprave o prijedlogu izmjena Zakonu o policiji, napominjući da je u predloženom napravljen daljnji korak u smanjenju parlamentarnog nadzora nad radom policije.

“Imali smo ozbiljan slučaj u kojemu je policija u svrhu utvrđivanja identiteta novinarke Klancir upala u redakciju, na način koji nije primjeren Pravilniku o policijskom postupanju. Ono što je zakonito ne znači da se ne moraju poštivati osnovna ljudska prava propisana Ustavom RH, a to je da se primjenjuju one mjere koju su potrebne da bi se ostvario cilj koji jest zakonit jer je točno da netko može tražiti podatke, ali u taktici su apsolutno pogriješili“, ocijenio je Ostojić.

“Naravno da je tu riječ o iskorištavanju policije u političke svrhe, što je vrlo opasan presedan”, smatra Ostojić.

Predsjednica se oglasila o GONG-ovom zahtjevu

Zbog sumnje u zloupotrebu policijskog sustava i kršenje Ustava u slučaju novinarke Đurđice Klancir, Gong je pozivao predsjednicu Grabar Kitarović da hitno sazove sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost i zatraži polaganje računa i podnošenje političke odgovornosti za djelovanje represivnog sustava.

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović smatra da postupanje državnih tijela prema svakom građaninu mora biti jednako utemeljeno na Ustavu i zakonima, čuvajući javni dignitet svake osobe, bez obzira o kome je riječ, ističe se u odgovoru koji je u petak Ured predsjednice RH poslao GONG-u koji je zatražio da Predsjednica hitno sazove sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost u vezi s postupanjem policije prema novinarki Đurđici Klancir.

U odgovoru se nadalje pozdravlja najavu ministra unutarnjih poslova Božinovića o razmatranju postojećih propisa kako bi se poboljšala praksa nadležnog postupanja.

Predsjednica očekuje od svih sudionika javne rasprave o ovoj temi da istu komuniciraju odgovorno, odnosno profesionalno i utemeljeno na činjenicama. Ovom prilikom Predsjednica još jednom naglašava da se zauzima za snažno, odgovorno i slobodno novinarstvo u Republici Hrvatskoj, stoji u odgovoru koji je Ured predsjedince RH poslao GONG-u.