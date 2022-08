Ministarstvo zdravstva u utorak je demantiralo medijske napise o nestašici lijekova za liječenje oboljelih od covida te poručuju da tih lijekova ima dovoljno za sve sadašnje potrebe. U 26 bolnica u cijeloj Hrvatskoj trenutno ima 483 doze Vekluryja (remdesivira) i 236 doza Ronapreve, lijekova koji se koriste za liječenje oboljelih od covida-19, što je dovoljno za sve sadašnje potrebe, ističe Ministarstvo zdravstva.

Ministarstvo je u ponedjeljak provelo žurnu provjeru zaliha u svim bolnicama nakon medijskih napisa o nestašici lijekova. Partnerica preminulog novinara Vladimira Matijanića objavila je na Facebooku kako su im u KBC-u Split rekli da u cijeloj zemlji vlada nestašica lijeka za oboljele od covida, pa ga ne mogu dati ni imunološkim ni onkološkim pacijentima.

Visoka učinkovitost

Europska agencija za lijekove u siječnju ove godine odobrila je Pfizerov lijek Paxlovid, a Ministarstvo zdravstva Hrvatske u veljači ga je uvrstilo u obvezne smjernice za liječenje oboljelih od covida. Međutim, lijek nikada nije stigao u Hrvatsku!

Imunolog dr. Zlatko Trobonjača potvrdio je njegovu učinkovitost.

"On blokira jedan virusni enzim, odnosno glavnu proteazu virusa. Ako se ta proteaza blokira, onemogućuje se daljnja replikacija virusa i njegovo množenje stanica. U primjeni toga lijeka se pokazalo da ga ima smisla davati u prvih pet dana bolesti i do on može kod jednog dijela pacijenata dovesti do lakšeg oblika bolesti ili njezina prekida. Paxlovid ne eliminira potpuno smrtnost ni boravak u jedinicama intenzivnog liječenja, ali smanjuje postotak ljudi s teškim simptomima", rekao je Trobonjača za Slobodnu Dalmaciju.

Lijek ima i susjedna Srbija

Taj lijek nije stigao u Hrvatsku, a ministar Vili Beroš u subotu je rekao kako je u "tijeku centralizirana nabava antivirusnih lijekova Remdesivir i Paxlovid putem EK" te da u vrlo skoro vrijeme očekuju "obavijest o potpisanom ugovoru kako bi se pristupilo daljnjem postupku nabave".

Slobodna Dalmacija pak doznaje kako se iz kompanije Pfizer pokušalo pregovarati s Ministarstvom zdravstva oko nabavke lijeka prije nego se okonča europska centralizirana nabava, što je prespor proces. To su učinile gotovo sve zapadne zemlje te su tako Paxlovid nabavile Austrija, Francuska, Italija, Njemačka, Belgija, Grčka, Španjolska, Portugal, Irska i Slovenija, kojoj će lijek biti isporučen krajem kolovoza, a ima ga i susjedna Srbija.