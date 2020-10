LIJEČNIK ŽESTOKO ODGOVORIO BEROŠU: ‘Družio bih se i ja sa starletama sa čašom martinija u ruci, ali nemam kad, moram brinuti o pacijentima’

‘Riječki epidemiolozi šute, rade, trude se, opterećeni su, ali ne plaču okolo po medijima’

Riječki liječnik primarne zdravstvene zaštite, Leonardo Bressan, za N1 je ispričao probleme obiteljskih liječnika pa odgovorio ministru zdravstva Viliju Berošu. Naime, Beroš je liječnike obiteljske medicine prozvao te rekao da bi trebali pojačati dinamiku i opseg posla nakon što se dio pacijenata požalio na njihovu nedostupnost.

“Riječki epidemiolozi šute, rade, trude se. Opterećeni su, ali ne plaču okolo po medijima”, komentirao je dr. Bressan za N1 dio epidemiologa koji je izrazio nezadovoljstvo opterećenjem u radu. Riječki liječnik dodaje:

“Reakcija ministra zdravstva je neprimjerena i nezabilježena u medijskom prostoru u zadnjih nekoliko godina što pokazuje njegovu nervozu i sve težu kontrolu nove situacije. Dostupni smo koliko možemo biti jer imamo sve više zadataka i obaveza prema drugim sustavima, i normalno je da će biti sve manja ili teža naša dostupnost, pogotovo sad u vrijeme novog vala pandemije uz početak sezone cijepljenja protiv gripe.”

Na račun obiteljskih liječnika prozivke pršte na sve strane pa tako se najviše govori da liječnici moraju izvršavati svoje obveze i kontaktirati pacijente te ih uputiti u daljnje postupanje i obavijestiti njihove kontakte. No, Bressan kaže da te prozivke ne stoje i da se pripremaju službeni podaci.

“Očito obiteljski liječnici jedini u sustavu mogu sve, ali imamo prepreku koja je nesavladiva, a to su vremenski normativi. Problem je kada? Što se tiče lošeg rada, moram svakoga demantirati, pripremamo i službene podatke. Izvukao sam za moju ordinaciju podatke od izbijanja epidemije, od ožujka do danas ordinaciju je kontaktiralo više od 15.000 pacijenata, javili smo na 3554 telefonska poziva sestra i ja, evidentirali smo i odgovorili na 2868 mailova. Od svih tih primljenih pacijenata na pregled, dakle od 15.000, uputio sam na daljnju obradu samo 944 pacijenta što je samo šest posto. Ti podaci u prosjeku vrijede za bilo kojeg obiteljskog liječnika u Hrvatskoj. Ne znam što bi se dogodilo s bolnicama da im umjesto šest prepustimo 10 posto”, rekao je.

‘Ministarstvo neće objaviti pritužbe pacijenata na njih’

Kada su posrijedi prigovori pacijenata, riječki liječnik kaže da je u ljudskoj prirodi da su im njihovi problemi najvažniji. Naglašava da pacijenti zovu u svako doba.

“Naravno da Ministarstvo neće objaviti podatke o pritužbama na njih. Pacijenti kad zovu, zovu često izvan radnog vremena. Meni poruke počinju stizati na mobitel oko 5 i pol ujutro. To pokazuje koliko su ljudi nestrpljivi. Svaki osiguranik je zaprimljen u vremenu koje mu pripada. Upisivanje u centralni registar mi stalno radimo. Ne brinemo samo za pozitivne u pandemiji i kontakte, nego za sve stanovnike ove države. Opasna je posljednja izjava predsjednika Nacionalnog stožera Davora Božinovića, to je opasna manipulacija podacima, da su nakon njihova pritiska liječnici počeli više upisivati u Centralni registar. Činjenica je da su se građani sami počeli češće javljati da su postali pozitivni, i to prije nego dobijemo nalaz službeno, i kontakti njihovi su se počeli javljati, normalno da ćemo upisati svaku osobu.

Sustav HZZO-a, Centralni registar, kao i epidemiolozi, često nisu dostupni pa se moramo snalaziti. Zato i jesu ovakvi rezulati, nema većeg broja oboljelih. Na proljeće sam rekao da bi trebalo obavezno nositi maske u svim zatvorenim prostorima. Da me se poslušalo, ne bi danas bilo ovako. Još jedan je problem cijepljenje protiv gripe jer je zbog pandemije HZJZ trebao pretpostaviti i naručiti dvostruko više cjepiva. Zato ga nema za sve”, veli Bressan.

‘Mislim da smo na pragu toga da odemo u Honduras’

“Možemo preuzeti što god netko zamisli, ali svaki daljnji korak u opterećenju vodi sve manjoj dostupnosti. Bolnice su se zatvorile, mi čuvamo ljestve bolničkom sustavu, zadržavamo 93 posto pacijenata na našoj razini da se masa ljudi ne slije u bolnice, ali to očito nije dovoljno. I ja bih se družio sa starleticama sa čašom martinija u ruci, ali nemam kad, moram brinuti o pacijentima.

Bojim se da se zdravstveni sustav već počeo urušavati neodgovornim postupanjem u Vladi. Mislim da smo na pragu toga da odemo u Honduras”, rekao je dr. Leonardo Bressan za N1.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.