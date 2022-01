Liječnik Božo Radić prije nekoliko je dana na svom Twitter profilu objavio otvoreno pismo upućeno prvenstveno premijeru Andreju Plenkoviću u kojem poziva na uvođenje obveznog cijepljenja.

U emisiji N1 televizije "Novi dan" kazao je da je motiv pisanja pisma "užasan nemar koji u Hrvatskoj ne prestaje".

'Tragedija na tragediju'

"Iz dana u dan tragedija za tragedijom, to se nastavlja mjesecima do razine da smo se na to adaptirali. Ako ćemo hladne glave i objektivno promatrati zbog čega treba reagirati, treba se osvrnuti unatrag.

Do danas je u Hrvatskoj evidentirano preminulih 12.878 građana. Da bismo mogli znati koliki razmjer tragedije i gdje smo zapravo, moramo svrstati u okvir koji je usporediv, to čini 3178 građana na milijun preminulih, time se RH svrstava u 5 posto zemalja na svijetu, odnosno 9. na svijetu, s najlošijim ishodima. Finska ima oko 300, Danska oko 500, Njemačka oko 1500, jasno je o kakvim se razlikama radi. S druge strane Hrvatska pripada privilegiranim zemljama, imamo sreće da živimo ovdje gdje živimo i da je u Europi odobreno cjepivo i Hrvatska ga je vrlo brzo nabavila. Sada smo na 66 posto odrasle populacije. Nalazimo se na izboru hoćemo li pasivno promatrati i gledati tragediju i nadati se da će doći kraj omikronom ili ćemo aktivno reagirati. To je bio razlog mog pisanja”, kazao je za N1 Radić koji je prije radio u covid bolnici.

'Trenutno stanje je beznadno'

"Danas možda trezvenije mogu promatrati taj period i razumjeti okolnosti. Svi su se pokušavali snaći u uvjetima kakvi jesu, bilo je puno pogrešaka i zamjerki. Strategija da se koncentriraju covid bolesnici tada je djelovala opravdano i razumljivo jer smo imali iskustva Wuhana i Bergama, no kasnije je vidljivo da to nije moguće. Činjenice su takve kakve jesu, ishodi su takvi kakvi jesu, nije to samo problem politike zdravstva nego problem društva", poručio je liječnik, dodajući da je trenutno stanje "tužno", ali ne i "beznadno".

"Ljudi nemaju nikakav osjećaj da će nešto prestati. Zdravstveni sustav je takav kakav je otprije i još kada dodate covid - dobijete krizu. Nije ista situacija u Istarskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj i Zagrebu. Nije jednak pritisak, a nije jednak zbog procijepljenosti, to je važan faktor koji utječe na ishode", dodao je.

Radić je ponovio da u Hrvatskoj postoji obvezno cijepljenje za 11 bolesti te da u ovom trenutku imamo "akutnu epidemiju, ali i cjepivo koje je nastalo usred epidemije i učinkovito je, a mi ga ne koristimo". "Smatram to tužnim i žalosnim, ali ne beznadnim, mislim da to treba promijeniti", poručio je Radić.

O antivakserima

Osvrnuo se i na antivaksere. "Da ste me to pitali dok sam bio student, bilo bi mi potpuno nezamislivo. Znate, holivudski filmovi o epidemijama koje uzrokuju virusi, završavaju otkrićem cjepiva. Danas mi je vlastiti pogled na tu moju mladost smiješan. Nisam to očekivao, no kolege s društvenih znanosti su na to upozoravali i primijetili odavno da opasnost postoji, ali nismo ih slušali. Razlozi su puno dublji od zdravstvenih", kazao je.

Komentirao je i zašto su se u nekim zemljama ljudi cijepili, a u Hrvatskoj se ne žele cijepiti. "Naprosto ne možemo negirati razinu svijesti, demokratsko odlučivanje građana koje traje desetke godina ili više i ono gdje smo mi. Politike zdravstva se ne provode u trenucima pandemije, nego stalno. Upravo ishodi kod nas pokazuju kakvo je realno stanje po pitanju toga. Mi nismo Danska i jasno je da Danska neće imati potrebu uvoditi ovo što ja predlažem", kazao je.

"Zbog čega postoji takav otpor i koliki je on ustvari bi se dugo dalo raspravljati, opravdano su ljudi ljuti, čak od krajnjeg antivakserskog dijela do onih koji ne znaju, nisu informirani. Nažalost, tu smo gdje jesmo i mislim da moramo preuzeti rizik i povući poteze. Jer pasivno gledanje tragedije svaki dan je potpuno neprihvatljivo. Ključna je aktivna uloga u pandemiji.

Vjerujem da hrvatska Vlada ima tu mogućnost, jer jedino ona ima i moć to napraviti. Reakcija na pismo nema. To je bilo spontano pismo, shvaćam koja je težina te odluke, ali shvaćam i nužnost toga, ali drugog izbora nema, stvarnost je takva kakva je”, poručio je.

'Obvezno cijepljenje je neminovno'

Smatra da je odluka o obveznom cijepljenju neminovna ako pandemiji ne dođe kraj s omikronom. "Nije slučajno da su zemlje u našem susjedstvu, naprednije od nas, krenule tim putem", dodao je.

Radić se na kraju osvrnuo na trenutne mjere. "One će sigurno utjecati na širenje virusa ako ih se budemo pridržavali. Propisivanje mjera je jedan element, drugi je da ih se držimo, a treći je implementacija. Sve je dobro što zaustavlja širenje virusa. Hoće li biti dovoljno? Nisam siguran, pogotovo u županijama poput Splitsko-dalmatinske", kazao je.