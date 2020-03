LIJEČNIK UPOZORAVA: ‘Neće biti lako, ali starije moramo motivirati da ostanu doma, a problem je i još jedna dobna skupina’

Mjere zaštite protiv koronavirusa su pranje ruku, samoizoliranje, izbjegavanje javnih okupljanja i korištenje dezinfekcijskih sredstava. Iako ne štite potpuno, s njima smanjujemo vjerojatnost zaraze, upozorava liječnik Mazalin

Dok Hrvatska ide prema karanteni zbog širenja koronavirusa, važno je da perete ruke, samoizolirate se, ne odlazite na javna okupljanja i koristite dezinfekcijska sredstva. “Sve su to metode kojima pokušavamo spriječiti prijenos infekcije na osobu. Sve one metode smanjuju vjerojatnost zaraze, no nema nijedne koja štiti sto posto, moramo toga biti svjesni. Međutim, radeći svakodnevno takve neke postupke vjerojatnost je smanjena”, rekao je u RTL-u Danas liječnik obiteljske medicine Milan Mazalin.

Što se tiče maski, za kojima je pomama na tržištu, kaže da ne postoje jedinstveni stavovi, no pokazalo se da nisu izrazito djelotvorne. “Veću korist pokazuju kod ljudi koji su već inficirani, da ne šire bolest dalje”, kaže Mazalin. Dodao je da one iz “kućne radinosti” sigurno nisu zaštita, kad “ni prave nisu velika zaštita”.

Stariji trebaju ostati kod kuće

Mazalin je rekao kako je problem što o koronavirusu ne znamo puno te da su prema zadnjim spoznajama mladi manje izloženi nekim komplikacijama. “Najrizičnija grupa su stari ljudi, pogotovo ako su kronični bolesnici. Jedan od načina je da se pokuša starije osobe motivirati da ostanu kod kuće, što neće biti lako. Tu će biti sigurno problema, ali vjerujem da ćemo nekako uspjeti na kraju.

Problem su i djeca, koja su na sreću manje ugrožena, ali puštamo ih sa strane, da se druže, viđamo ih na igralištima… Ja bih savjetovao da se djeca baš ne grupiraju. Djeca su u igri u vrlo bliskom kontaktu i tu postoji mogućnost prijenosa”, upozorava Mazalin.

Pritisak na liječnike opće prakse za otvaranje bolovanje je još veći. “Bit će dosta otvorenih pitanja koja će, nadam se, ovaj put biti bolje riješena. Moramo shvatiti starije ljude, kronične bolesnike, njihov strah je opravdan i razumljiv. Kako ćemo sad kad se netko boji otvoriti bolovanje, tu će se morati naći rješenje. Drugo su ljudi koji su pod mjerom samoizolacije koji imaju naknadu na teret HZZO-a, ali ona je mala”, rekao je Mazalin za RTL.

