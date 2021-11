Dopredsjednik Udruge bolničkih liječnika dr. Boris Ujević za HRT je rekao da smo "u crvenom" što se tiče kapaciteta i resursa bolničkog sustava. Pitanje je samo kada više neće biti izlaza iz crvenoga, poručio je.

Na pitanje može li bolnički sustav izdržati rastući pritisak, odgovorio je propupitanjem

"Mi bi trebali definirati što to znači - može li sustav izdržati. Možemo to pokušati definirati - prošlog prosinca kada je bio vrhunac prošlog jesenjeg vala i kada smo u KB Dubravi bilo oko 300 pacijenata na respiratori, tada je s oboljelima od Covida-19 radili ginekolozi, okulisti, otorinci. Ako mi mislim da to što s oboljelima od Covida-19 radi ginekolog znači da bolnički sistem izdržava - onda možemo reći da sistem izdržava. Ali tom trenutku kada ginekolog počne raditi s oboljelima od Covida-19 ja mislim da je sistem krahirao. Sad je pitanje kako ćemo gledati na te stvari, naglašava.

Ograničeni resursi

Kaže kako mi imamo dovoljno respiratora kao i ljudi koji znaju raditi s respiratorima.



"Ali ti resursi, pogotovo ljudi koji znaju raditi efikasno s respiratorima, su vrlo ograničeni- Intenzivisti koji rade s respiratorom, a to su uglavnom anesteziolozi ali i internisti intenzivisti, njih je u Hrvatskoj vrlo malo i njihovi su kapaciteti ograničeni. Ja mislim da smo mi vrlo blizu tome da svi ti ljudi koji stvarno znaju raditi s respiratorom budu vrlo brzo uposleni i onda će s respiratorima, ako ih bude, morati raditi ljudi koji s njima ustvari ne znaju raditi", poručio je dr. Ujević.

Pitanje koje je mnogima nelogično

Smatra da je razlog zašto na jugoistoku i istoku Europe 4. val epidemije ponovno bukti dok u sjevernim zemljama to nije slučaj taj što stanovnici istočne Europe ne vjeruju svojim institucijama. HRT nije smatrao svrsishodnim to elaborarirati, no prenijeli su stav dr. Ujevića o mjerama.

"Da li su škole glavni izvor zaraze? Ako jesu - onda sigurno treba na neko vrijeme uvesti online nastavu. Svi kažu da bi škole trebale biti zadnje koje se zatvaraju a prve koje se otvaraju i meni nije baš najlogičnije da se škole zatvaraju, a kafići su nam puni. Ja nisam za zatvaranje već za uvođenje covid potvrda, kaže.

Na voditeljevo izričito pitanje - jesmo li u Hrvatskoj "zagazili u crveno" što se tiče kapaciteta i resursa bolničkog sustava - dr. Ujević je odgovorio - jesmo, zagazili smo u crveno.

"Zagazili smo u crveno. Pitanje je samo kada više neće biti izlaza iz crvenoga", naglasio je dr. Ujević.