LIJEČNIK OTKRIO UZROK SMRTI PACIJENTA IZ ARENE; Imao je terminalni stadij tumora i koronavirus: ‘To je bio očekivan razvoj događaja’

U Areni Zagreb je primljeno 33 pacijenata, 12 ih je otpušteno, šest ili sedam se nalazi na kisiku, nekolicina ih je vraćena u druge bolnice, a jedan je preminuo

U stacionaru za COVID-bolesnike u Areni Zagreb u ponedjeljak je zabilježen prvi smrtni slučaj, a u utorak je jedna osoba zbog pogoršanja intubirana i vraćena u KB Dubravu. Dosad su u Arenu primljena 33 pacijenta, a njih 12 je otpušteno kući. Situaciju u najvećoj sportskoj dvorani u Hrvatskoj za RTL otkrio je voditelj liječničkog tima Davor Vagić, izrazivši sućut obitelji preminulog pacijenta.

“To je pacijent koji je u terminalnom stadiju tumorske bolesti bio na našoj klinici za kirurgiju, trebao je biti premješten u dom za palijativnu skrb. Prije toga se trebao napraviti bris, napravljen je bris i došlo je da je pacijent COVID-pozitivan. U tom trenutku je naš liječnički tim odlučio da se pacijenta, jer smo mi dio KBC-a Sestre milosrdnice, prebaci ovdje, jer ovdje ima svu liječničku i sestrinsku skrb koju treba imati, zbog toga da se dio naše kirurgije ne zatvara u tom dijelu”, pojasnio je Vagić i dodao da je pacijent umro od maligne bolesti s prisutnom zarazom koronavirusom.

“Smrtni ishodi su nešto što mi definitivno ne želimo. Da li su mogući smrtni ishodi, ako je ovo stacionar i ako je dio zdravstvenog sustava, mi to ne želimo, ali da je teoretski moguće, definitivno jest, pogotovo jer imamo pacijente koji su u starijoj životnoj dobi”, ustvrdio je.

Očekivani razvoj događaja

Ministar zdravstva Vili Beroš o tome nije bio obaviješten, jer, kako tvrdi Vagić, to nije bio “problematičan” događaj. “To je bio jedan očekivani razvoj događaja, od pacijenta za kojeg smo očekivali da će se to vrlo brzo dogoditi. On je prijavljen u onaj dio statistike, ali nije bilo razloga da se posebno izdvaja ovaj pacijent zato što se nije dogodilo ništa što bi bio neželjeni ishod događaja”, tvrdi Vagić.

Od tridesetak pacijenata u Areni, na kisiku ih se nalazi šest ili sedam, tvrdi Vagić i dodaje kako je u njihovoj sali za reanimaciju već bilo posla. “COVID je takva bolest da se pacijent može vrlo brzo urušiti. Mi smo primili pacijenticu iz jedne zagrebačke bolnice kod koje je nakon nekog vremena došlo do pogoršanja stanja. Kolege su je intubirali i prebacili na respirator i prebacili na zbrinjavanje u tu zagrebačku bolnicu”, opisao je Vagić te se osvrnuo i na pacijenta koji je bio u izvrsnom stanju, da bi na kraju počeo povraćati krv, zbog čega je vraćen u KB Dubrava.

Stižu sestre iz ‘Vinogradske’

Dodao je da o stanju u bolničkom sustavu ovisi kada će biti popunjeno 100 kreveta u Areni. “Mi smo spremni za to, jer smo vidjeli da je bolnički sustav prenapregnut i ima pojačani pritisak, odlučili smo sutra uzeti 20 medicinskih sestara iz KBC Sestre milosrdnice, da prođu prvi dio edukacije. Mi se pripremamo za dodatni priljev pacijenata i da možemo rješavati naše pacijente što učinkovitije”, zaključio je voditelj liječničkog tima Arene Zagreb.

