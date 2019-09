LIJEČNIK NA HITNOJ ODBIO PREGLEDATI BEBU: ‘Sramite se. Daleko ste vi od doktora, nadasve čovjeka!’

Ana Filipović je na svom Facebook profilu opisala neugodno iskustvo koje je doživjela na hitnom prijmu u Novskoj, kamo je dovela 11-mjesečno dijete.

Dječak je imao alergijsku reakciju, a njegova majka tvrdi da ga je liječnik na hitnoj odbio pregledati te je majci rekao neka dijete iduće jutro vodi pedijatru.

Ana i suprug su dijete doveli na hitni prijam u Novskoj oko pola tri u noći jer su dječaku izbile mrlje po tijelu, a imao je i temperaturu, grčeve u trbuhu i teško je disao. Čim su došli na hitnu, shvatili su da je liječnik nervozan zbog toga što ga je pacijent probudio, napisala je ova majka u Facebook statusu.

‘Što da ja radim s njim? Vodite ga sutra pedijatru’

Nakon pogleda na dijete s udaljenosti, liječnik je roditeljima rekao: ‘I, što ću ja s njim? Vodite ga ujutro pedijatru.’ Iduće je jutro, naime, bila nedjelja pa odlazak pedijatru nije bila opcija, no majka to nije mogla objasniti liječniku jer je on već bio otišao.

‘Gledam u sestru, pitam je zar on doista neće pregledati moje dijete, ona sliježe ramenima. Muž u svemu skamenjen, čovjek koji je miran i staložen, na rubu je da pukne… Ništa, pošto vidim da neće ni pogledati dijete, oblačim ga na brzinu i govorim mužu da se požuri i da idemo u Pakrac. Doktor iz druge prostorije (može li se tako nešto uopće nazvati doktorom?) viče sestri da isprinta nalaz. Čekam taj nalaz, dobivam ga, nakon prve rečenice pada mi mrak na oči, dovoljno mi je bilo pročitati da mu je koža normalna i topla na dodir, uzimam taj papir (dijete je već u autu s mužem), ulazim kod doktora i pitam ga kako zna da je mom djetetu koža normalna i topla? Ništa ne odgovara. Pitam ga opet, kako zna kakva mu je koža ako ga nije ni dodirnuo? Na što mi on odgovara da ni ne mora. Ne morate??? Dovezla sam vam dijete s flekama, otežanim disanjem i grčevima u trbuhu, a vi ga ne morate pregledati. Na to mi odgovara da ne zna on kako dijete diše!?!?! Kako ne znate, sve sam vam rekla, niste mu prišli. Na to govori da LAŽEM i da nisam ništa rekla!! Sestra sluša, ja u šoku nju pitam što sam ja rekla da je djetetu, neka ponovi što sam rekla. Sestra opet sliježe ramenima i govori da nju ne pitam, ona je samo sestra’, stoji u statusu Ane Filipović koja je odbila uzeti papir na kojem je liječnik napisao da je dijete pregledao.

Liječnik se nije htio ni predstaviti

Liječnik je odgovorio da ga pregledati ni ne mora, a tako je napisao, kaže, ‘zbog procedure’.

‘Kako je pregledao dijete, na takav način sam mu se i zahvalila i rekla da idem dalje. Na što mi je odgovorio da bez njegova papira i potpisa me neće primiti ni na jednoj pedijatriji! Samo me gledajte što neće, papir ostavite sebi!’

Najzanimljivije od svega je što se liječnik uzrujanoj majci nije želio ni predstaviti i reći svoje ime, a kad je ujutro zvala hitnu u Novskoj kako bi tamo doznala ime liječnika koji je tu noć radio, ni oni joj nisu htjeli dati taj podatak.

‘Doktore, sramite se. Daleko ste vi od doktora, nadasve čovjeka’

‘Smiješno je uopće i misliti da to neću saznati, i da će sve ostati u četiri zida hitnog prijma u Novskoj!!! DOKTORE DRAGI, SRAMITE SE!!! DALEKO STE VI OD DOKTORA, NADASVE ČOVJEKA!!’, napisala je razočarana Ana, ali je zahvalila liječnici i sestrama u Pakracu, kamo je naposljetku odvela sina na pregled.

‘Slobodno dijelite dalje, borite se za svoje anđele i nemojte prešućivati ovakve stvari! Ovako nešto se ne smije događati! Nitko se nema pravo igrati tuđim životom, pogotovo ako je ujedno i doktor’, poručila je ova majka.

U komentarima ispod posta se doznaje da je dijete imalo urtikariju i alergijsku reakciju na hranu, što spada u hitnost, a zbog čega je liječnik trebao pregledati dijete.