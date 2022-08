Nakon tragične smrti novinara Vladimira Matijanića, Index je objavio snimku telefonskog razgovora Matijanića s dežurnim liječnikom, u kojoj Matijanić pokušava objasniti svoje zdravstveno stanje i zatražiti savjet treba li doći na Hitnu.

Snimku je za Index komentirao dr. Petar Šore, specijalist reumatologije, interne medicine i sportske medicine, inače dobro upoznat s Matijanićevim zdravstvenim stanjem. Iako je dežurni liječnik u snimci telefonskog razgovora Matijaniću rekao da 'nije imunokompromitiran', Šore tvrdi da je prerano preminuo novinar imao itekako oslabljen imunološki sustav odnosno, da je bio imunokompromitiran.

"Ovo što doktor na snimci govori nema nikakvog smisla. To je li pacijent uzimao terapiju ne određuje je li on bio imunokompromitiran, već imunokompromitiranost određuju njegove dijagnoze, a za njih se liječnik na telefonu nije pretjerano interesirao. Vladimir je bio itekako imunokompromitiran i njegovo je stanje bilo ozbiljno. On je 99 posto imunokompromitiran zbog dijagnoze, tek 1 posto je imunokompromitiran zbog terapije", rekao je dr. Šore te naglasio da dežurnog liječnika uopće nije zanimala Matijanićeva povijest bolesti zbog koje je novinar unatrag dvije godine bio hospitaliziran. Ocijenio je da takvih slučajeva 'ofrlje ocjene' na dnevnoj bazi u splitskoj bolnici sigurno ima na stotine, samo nitko o tome ne vodi računa.

'Ja se ne bih usudio čovjeku dati Solumedrol i ostaviti ga doma'

"Vrlo bahat način pristupa problemu. Pa i od samog načina komunikacije prema pacijentu, kad ga pita je li cijepljen i onda kaže 'e jebiga'. Ne ulazi u meritum stvari, ne interesira se za to što mu je netko pogrešno savjetovao da se ne cijepi. Banalizirana je njegova bolest. Vladimir je sam rekao 'imam Sjogren, sarkoidozu i druge dvije bolesti', pacijent je izričito rekao da je imunokompromitiran na bazi dijagnoze, ne na bazi terapije", kaže Šore te dodaje da su kortikosteroidi, koje je Matijanić uzimao kroz lijek Dekortin i koji je dobio od hitne pomoći u obliku injekcije - Solumedrol 40 u dozi 2IM - uobičajeni u liječenju covid-a, ali samo u slučaju da se to liječenje odvija u bolnici pod medicinskim nadzorom, nipošto kod kuće.

"Ja se ne bih usudio dati čovjeku injekciju Solumedrola i ostaviti ga kod kuće samoga s time. Pogreška je što su mu to dali i ostavili ga kod kuće bez da prate što se dešava s plućima", rekao je liječnik.