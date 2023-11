Šef Objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC Zagreb, Ivan Gornik, za RTL je govorio o stanju sedmero pacijenata koji su popili sumnjivu tekućinu.

"Nisu ozbiljni simptomi, nego se radi o relativno blagim do umjerenim simptomima koji su obrađivani. Za jednoga pacijenta ne znamo, a za dvoje ih je ustanovljeno da imaju nekakve promjene sluznice u smislu ozljede nekakvim korozivnim sredstvima", rekao je Gornik.

Na pitanje je li tih dvoje ljudi pilo piće koje se spominje u medijima kaže da jest te dodaje da je riječ i o mineralnoj i o Coca-Coli. Nada se da ljudi više neće piti ta pića.

Situacija nije toliko opasna

"Valjda su ljudi dovoljno pametni da ne piju to. Očekujem da ljudi neko vrijeme prestanu konzumirati gazirana pića, što bi i inače bilo dobro - da ne piju, što bi moglo dovesti do nekog općeg dobra. To nije od životne važnosti", istaknuo je.

Gornik kaže da situacija nije toliko opasna. "U ovom slučaju, čini se da ne bi trebalo biti posljedica opasnih za život…"