Ovisno o razvoju epidemiološke situacije, liječnici će morati biti spremni i za eventualne preraspodjele u druge bolnice i gradove

U hrvatskom zdravstvenom sustavu trenutno radi 15.318 liječnika i 33.331 medicinska sestra. U bolnicama je ukupno 14.817 kreveta, a od toga osamstotinjak kreveta na odjelima intenzivne njege. Trenutačno imamo i nešto više od 800 respiratora.

Većina liječnika je još od ožujka, kada je počela pandemija koronavirusa, prakitički mobilizirana. O tome je za Dnevnik Nove TV govorio Davor Vagić, savjetnik za stručna pitanja ravnatelja KBC “Sestre milosrdnice” u Zagrebu. I on kaže kako su liječnici u toj bolnici još od ožujka praktički mobilizirani.

“Na početku je to bilo jače, bez godišnjih odmora. Onda se taj dio olakšao, a sada opet ulazimo u fazu kad će opet vjerojatno trebati, neću reći mobilizacija, nego da se svi u glavi podsjetimo što i gdje radimo. I da na neki način dajemo maksimum. Ja mislim da je to bio smisao”, kazao je Vagić.

On ističe da to zasad ne znači zabranu godišnjih odmora za liječnike.

“Ovoga trenutka ne, to će krizni stožer odrediti. I mi funkcioniramo na način da krizni stožer i Ministarstvo odlučuju o tome. Za sada još nismo na tome, ali ako će trebati, definitivno ćemo to napraviti. Ali mislim da su liječnici i svo zdravstveno osoblje vrlo odgovorni ljudi koji si i sada međusobno pomažu i formalnim i neformalnim kanalima. I to je jedno od najvećih dijelova našeg sustava – solidarnost”, rekao je.

Koordinator za smještaj pacijenata u zagrebačku Arenu

Vagić je kazao da će vjerojatno biti potrebne i neke preraspodjele među medicinskim osobljem.

“Ako će se ova epidemija dalje razvijati na loše, ako će onaj neodgovorni dio i dalje biti neodgovoran, imat ćemo porast broja hospitaliziranih. Tada će vjerojatno trebati neke preraspodjele”, kazao je za Novu TV dodavši kako će liječnici morati biti spremni i za eventualne preraspodjele u druge bolnice i gradove.

Dr. Vagić je i koordinator za zagrebačku Arenu gdje se organizira smještaj za oboljele od Covida-19, ako bude potrebno.

“Ministar je KBC-u Sestre milosrdnice dao zadatak da logistički organizira prvi dio pokretanja i mi smo apsolutno u tome. Mi računamo da će do kraja ovoga tjedna logistički dio biti spreman. Do onog trenutka kada ministar i stožer odluče treba li to i na koji način. To će neće biti bolnica, ali će pomoći svim zagrebačkim bolnicama da jedan dio laganih ili srednji teških pacijenata s Covidom rasterete kapacitete za pacijente koji imaju teže oblike, kao i za pacijente koji i dalje trebaju hitne medicinske postupke”, objasnio je.

