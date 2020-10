‘U javnosti se stvorila slika o nama kao da smo nesposobni neradnici, a čitav je problem u zapovjednoj liniji, u ‘strategiji’ za KB Dubrava, koja se negdje na vrhu mijenja, doslovno, svakoga dana’

Liječnici KB Dubrava kažu da je kap odavno prelila čašu i da ih više nije strah govoriti o onome kako se radi i što se događa u toj zagrebačkoj Covid bolnici. Kažu da je sve počelo još u ožujku i da bolnica u Dubravi nije bila spremna za Covid centar i to niti u jednom trenutku. Kako doznaje 24sata, zbog mučnog stanja ostavku je podnio dr. Ivica Grgurević koji je bio voditelj respiracijskog centra KB Dubrava.

“Naši vapaji ministru Berošu traju od ožujka, nije ovo jučer počelo. Dubravu se siluje, nema drugih riječi. Stanje je ovakvo zbog paralelne nam uvedene vlasti, i zbog nekolegijalnosti ostataka zdravstvenih ustanova prema nama”, otkrili su liječnici iz KB Dubrava za 24sata.

‘KB Dubravu se otpočetka siluje da bude Covid centar’

“Bile su dvije inspektorice ovdje, dva dana zaredom. Sjedile su čitavo vrijeme u sobi pored ravnateljeve, niti jednom se nisu spustile u Covid odjele. Do smjene upravnog vijeća i ravnatelja dr. Srećka Marušića u četvrtak, Dubrava je imala dvije paralelne ‘vlasti’. Jedna je Marušićev tim, koji je dosad vodio bolnicu, a drugi je tim onaj kojeg je postavio Beroš, na čelu s koordinatorom, dr. Ivicom Lukšićem. Lukšić je Beroševim rješenjem postao upravitelj prostora u kojima se liječe Covid bolesnici, no Marušić je zapravo potpuno izgubio svoje ingerencije”, govori za 24sata dobro upućeni liječnik iz bolnice.

“Na kraju je on smijenjen, makar nije odlučivao, jer se nekoga moralo žrtvovati u ovoj očajnoj situaciji koja je izašla u javnost. Frustrira nas činjenica što se Dubravu od početka siluje da bude Covid centar. Postojala je i druga opcija, da to bude neka bolnica paviljonskog tipa, poput one u Zaboku, Vinogradske ili čak i Rebra. Međutim, kako je Milan Kujundžić bio smijenjen s mjesta ministra zdravstva, u polufinalni su izbor ušli Zabok i Dubrava. Kako smo mi u tom trenutku bili politički najslabiji, odluka je pala na nas”, kaže on.

‘Od početka ožujka kumimo i molimo’

Liječnik kaže da se govorilo da će u funkciji biti 300 kreveta za Covid bolesnike, ali da nitko od početka nije govorio tko će s 300 pacijenata tamo raditi. Ističe da su njihovi mikrobiolozi upozoravali da će se zbog posebnog ventilacijskog sustava bolnice virus negdje “zavući” i da će rješenje biti Covid odjel. Na kraju je odlučeno da Covid pacijenti budu na odjelu psihijatrije, zrakoplovne medicine i bivše hitne pomoći. Problem za smještaj oboljelih od korone bila je posebna ventilacija koju ova bivša vojna bolnica ima taj sustav ventilacije, u slučaju biološkog rata ne treba napajanje zrakom izvana. Zbog toga su se na početku pandemije ugrađivale posebne zračne komore za uništavanje virusa u prelasku osoblja u čiste dijelove objekta.

“Silom nam se, međutim, stalno trpaju novi bolesnici, nauštrb kvalitete liječenja. Od početka rujna pišemo, kumimo i molimo da nas se rastereti, da nemamo dovoljno osoblja. Na svakih 40 pacijenata imamo dva liječnika i tri medicinske sestre. Imamo samo dva infektologa, zato tvrdim da Covid pacijenti ovdje imaju drugorazrednu skrb. Jedan infektolog je u mirovini, i radi na četiri sata, druga infektologinja također radi na pola radnog vremena. Njihov je posao, međutim, savjetodavan, oni ovamo ne dolaze. Na odjelima rade internisti različitih profila, i anesteziolozi. Svaki nam dan dolazi, 25, 40, čak po 40 novih bolesnika s Covidom, i različitim komorbiditetima. Jako je teško jednom liječniku brinuti o svim tim komorbiditetima, trebalo bi nam stotinu dr. Housea da to ima pod kontrolom”, navodi liječnik KB Dubrave.

Dva wc-a na 70 pacijenata

Portal 24sata doznaje da je ravnatelj Marušić, kada je vidio da se izvana ništa ne poduzima u vezi sve težeg stanja, u listopadu svim kliničkim bolnicama u Zagrebu poslao molbu da pomognu s osobljem. Liječnik kaže da samo Vinogradska, Rebro i Merkur skupa imaju preko 10.000 ljudi i da su sve bolnice ponudile pomoć koje su činile samo četiri medicinske sestre. Iz ostalih bolnica stiglo je i 10 respiratora, no većina ih je bila tehnički neispravna. Liječnik koji je na izmaku snaga govori da se činilo kao da se rješavaju svog smeća te je ogorčen zbog nekolegijalnosti. Prije dva tjedna je Beroš okupio ekspertni tim u kojem su bili ravnatelji zagrebačkih bolnica trebali izjasniti hoće li Covid centar ostati u Dubravi ili će dio pacijenata preuzeti druge bolnice.

“Što mislite kakvi su bili rezultati glasanja te ‘ekspertne skupine’? Dva su ravnatelja od njih 30 glasala za opciju da i oni preuzmu dio bolesnika. Hitni i ostali bolesnici se sad iz Dubrave preusmjeravaju drugdje jer je tamošnja hitna postala isto Covid odjel, neke druge bolnice od Dubrave sad traže da im pošalju specijalizante kirurgije na ispomoć.

Već nekoliko tjedana bolnica neprestano dobiva pritužbe obitelji pacijenata. Na dosadašnjem hitnom odjelu, gdje su sad Covid pacijenti, dva su WC-a na 70 pacijenata. Tamo ima i pokretnih ljudi, riječ je o pacijentima koji nisu u najtežem stanju, ali im jest loše. Zamislite starca koji ima i proljev, žene s menstruacijom koje su slabe – treba im pomoć dvaju medicinskih sestara da odu to tog WC-a, i pomognu obaviti nuždu, promijeniti uložak. Ukupno tri sestre rade u smjeni po četiri sata sa tih 70 ljudi. Zamislite kako im je, kako nam je svima ovdje, užasno je. Osoblje radi nadljudskim naporima i nipošto ovo ne zaslužuju”, govori liječnik.

‘Ne zna se tko pije tko plaća, na proljeće nas je spasio lockdown’

“U javnosti se stvorila slika o nama kao da smo nesposobni neradnici, a čitav je problem u zapovjednoj liniji, u ‘strategiji’ za KB Dubrava, koja se negdje na vrhu mijenja, doslovno, svakoga dana. Prije tjedan dana nam je rečeno da će se pacijente, nakon popunjenja tri postojeća Covid odjela, smještati u šatore, a onda u Arenu. Onda je došao mail iz Ministarstva zdravstva da ispraznimo internističku stranu bolnice, u glavnoj zgradi. Mi tako premještamo pacijente, seljakamo krevete, slušamo sulude naredbe bez glave i repa. Danas je stigla ‘ depeša’ da operirane pacijente, koga god možemo, otpustimo.

Čovjek je, primjerice, imao kardiovaskularnu operaciju, za dva dana treba još jednu, a mi ga moramo preseliti u neku drugu bolnicu. Hrane ima, kratko je bila nastala pomutnja jer je netko poremetio redoslijed podjele hrane, ima i lijekova, ali ne i ljudi koji svima na vrijeme sve mogu dati, dramatična je priča liječnika ‘iznutra’. Ne zna se tko pije, a tko plaća. U ožujku i travnju nas je spasio lockdown. Ne znam što nas sad može spasiti više…”, govori iscrpljeni liječnik za 24sata kojeg čeka smjena u trajanju od jednog dana.

