LIJEČNIK IZ COVID BOLNICE OSUDIO OKUPLJANJE NA BANDIĆEVU SPROVODU: ‘Mjere se nisu poštovale. Znam da nije lako, ali…’

Saša Srića kaže da ćemo rezultate okupljanja na sprovodu vidjeti kroz dva do tri tjedna

Pulmolog Saša Srića, koji radi u covid bolnici KB Dubrava osvrnuo se na sprovod zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića na kojem se okupilo preko tisuću ljudi.

Premda su nosili maske, propuštanje više od tisuću ljudi na Mirogoj osudile su mnogi. Saša Srića kaže da ćemo rezultate tog okupljanja vidjeti kroz dva do tri tjedna.

Mjere na sprovodu nisu se poštovale

“Što se tiče okupljanja, teško je komentirati, pogotovo pogrebe. Vjerujem da su svi htjeli odati počast, no unatoč tome velik broj okupljenih u ovoj situaciji mora dati na razmišljanje hoće li se to odraziti na zarazu. Velik broj ljudi je imao maske, no bilo ih je puno, rezultate ćemo vidjeti”, rekao je Srića za N1.

Napomenuo je da se mjere na sprovodu nisu poštovale: “Kao liječnik moram reći da mjere nisu poštovale. One se moraju na sve odnositi jednako. Znam da nije lako, ali moramo zatomiti emocije i znati da su mjere beskrajno bitne. Zagovornik sam socijalizacije, ali ponegdje se mjere ne poštuju i to nas mora zabrinuti da ne bismo opet za dva tjedna sve zatvarali.”

