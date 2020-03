LIJEČNIK I BIVŠI MINISTAR TVRDI: ‘Zasad smo pošteđeni velike epidemije koronavirusa, ali ne znači da nas neće zahvatiti. U Italiji bukti…’

Mirando Mrsić napominje da se na nekim mjestima kao velik problem pokazala nepripremljenost bolnica

Liječnik i bivši ministar rada i mirovinskog sustava, Mirando Mrsić, komentirao je danas na N1 širenje koronavirusa te je rekao da se Hrvatska dobro pripremila te da su stručnjaci dobro reagirali.

Ono što predsjednik stranke Demokrati savjetuje starijim građanima, posebno onima slabijeg imunološkog sustava i plućnim bolesnicima da izbjegavaju mjesta s puno ljudi i da nastoje što više biti u samoizolaciji.

Zabrana okupljanja na javnim mjestima

Brojka zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj se popela na 12, a susjedna Slovenija ima sve veći broj zaraženih. Istovremeno, u Italiji je najviše smrtnih slučajeva u 24 sata. Mrsić smatra da je u Hrvatskoj, što se koronavirusa tiče, nužno krenuti korak dalje i to zabranom okupljanja na skupovima većim od tisuću ljudi. Kazao je da misli da će Vlada danas donijeti tu odluku.

“Jasno je da se moramo držati onoga što smo govorili – izbjegavati velika okupljanja, prati ruke, držati higijenu… Zasad smo pošteđeni velike epidemije, ali ne znači da nas neće zahvatiti. U Kini se epidemija smiruje, a u Italiji bukti. Oni su zakasnili s tim mjerama i virus im je otišao u zdravstveni sustav, među bolnice, zato imaju toliko mrtvih. Situacija je u Hrvatskoj dobra jer su zaražene osobe vezane uz neposredni kontakt te nema virusa u populaciji da se prenosi među više ljudi. Andrija Štampar nas spašava jer je taj liječnik postavio temelje higijenske i javnozdravstvene službe što u drugim zemljama nije bio slučaj i zato su se neki, poput Italije, našli u problemima”, komentirao je Mirando Mrsić na N1.

‘Testiranja na koronavirus treba uvesti u još bolnica’

U Hrvatskoj se testiranja na koronavirus obavljaju u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Upravo zbog činjenice da se to obavlja samo na jednom mjestu Mrsić smatra da bi se testiranja trebala i drugdje provoditi. Navodi da je dobro testirati što veći broj ljudi kako bi dobili što više podataka.

“Virus ebole ima sličan način replikacije kao Covid-19 i ovaj lijek djeluje na tu RNA, na repliciranje samog virusa i zaustavlja ga. To je ta poveznica. Pokušalo se još s HIV lijekom koji također ima određenu uspješnost u prevenciji, zaustavljanju širenja. Žao mi je što je uništen imunološki zavod i što se ne može uključiti u svjetska istraživanja da se nađe što prije cjepivo”, komentirao je Mrsić upotrebu lijeka za ebolu u borbi protiv virusa Covid-19.

‘Pitanje je vremena kada će se teži slučajevi dogoditi u Hrvatskoj’

Mrsić napominje da se na nekim mjestima kao velik problem pokazala nepripremljenost bolnica. Zapravo, problem je nedostatak mjesta na intenzivnim njegama što je dovelo do većeg broja smrtnih slučajeva od ove bolesti. Takav scenarij čeka i Hrvatsku, međutim, Mrsić navodi da posljedice neće biti takve ako budemo spremni.

“Karantena i samoizolacija su jednostavniji jer trebaju samo prostori. U težim slučajevima treba dovoljno kreveta i respiratora na intenzivnoj. Ne možemo to izbjeći, pitanje je vremena kad će se desiti u Hrvatskoj. To je upozorenje svima nama da se što manje krećemo u velikim zatvorenim prostorima s velikim brojem ljudi, tako ćemo doprinijeti ograničavanju epidemije”, kazao je Mrsić na N1.

‘Ako je saborski zastupnik na bolovanju, logično je da ima samo dio plaće kao i svi ostali’

Odlascima stanovnika u karantenu te samoizolacijom saborskog jastupnika Joška Sliškovića, u javnosti se potegnulo pitanje o tome je li naknada za radnike u samoizolaciji premala. K tome, tu je i pitanje zašto će saborski zastupnici, poput Sliškovića dobiti punu mjesečnu plaću unatoč samoizolaciji dok će “obični” radnici dobiti malo više od 2.000 kuna za 14 dana izolacije.

“Kad se samoizolirate ili ste u karanteni, to se može proglasiti ozljedom na radu i onda imate sto posto bolovanje. Trebaju donijeti odluku na razini HZJZ-a da se i ova zaraza uključi u profesionalne ozljede na radu. To je vatrogasna mjera, a u budućnosti to treba riješiti ako opet dođe do epidemije. Mi kao stranka Demokrati poslat ćemo u saborsku proceduru izmjene zakona o državnim dužnosnicima, saborski zastupnici nemaju to bolovanje – plaće im idu u punom iznosu ako su u samoizolaciji, ali trebamo svi biti ravnoporavni. Ako je saborski zastupnik na bolovanju, logično je da ima samo dio plaće kao i svi ostali”, kazao je Mrsić.

Bivši ministar rada složio se da bi zbog koronavirusa moglo biti posljedica u turističkoj sezoni, ali da je gubitke nemoguće predvidjeti.

