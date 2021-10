Ministarstvo zdravstva poslalo je dopis liječnicima opće prakse u kojem im se nalaže obaveza organizacije i rasporeda rada na provođenju cijepljenja pacijenata protiv bolesti COVID-19. Zdravstveni radnici su obvezni u roku od 15 radnih dana pozvati sve svoje pacijente starije od 65 godina koji nisu cijepljeni da se jave u ordinaciju radi provođenja cijepljenja, javlja RTL.hr.

U slučaju da liječnik ne uspije stupiti telefonski u kontakt s pacijentima, prema odluci obvezni su u nadrednih 30 dana obaviti kućne posjete i tako obaviti cijepljenje. Naravno, ako pacijent pristane na to.

Evidencija onih koji odbiju cijepljenje?

Prema naputku, ako pacijent odbije cijepljenje, zdravstveni će radnik to od sada morati evidentirati u zdravstveni karton pacijenta. O svim aktivnostima liječnici opće prakse morati će detaljno izvjestiti ministarstvo u roku od sedam dana od isteka roka.

Međutim, još uvijek se ne zna što to znači i hoće li Ministarstvo od sada voditi evidenciju onih koji su odbili cijepljenje. Odluka je naišla na veliki otpor liječnika opće prakse. Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije liječnika obiteljske medicine, rekla je da su iznenađeni smo odlukom ministra Vilija Beroša da se moraju koristiti "zastarjelom metodom" pojedinačnog pozivanja ljudi koja zahjeva najviše vremena, ali je, kako kaže, najmanje učinkovita.

"Mi u ovom trenutku ne možemo reći kako će to izgledati jer prema ovom naređenju koje je ministar izdao nije ništa specificirano. Koji bi to dio bio radnog vremena kada pacijenti ne bi mogli doći do svojeg liječnika. Mogu reći i pacijentima: 'Dragi pacijenti nastojte se ne razboliti u iduća dva tjedna jer će vam vaš obiteljski liječnik biti jako teško dostupan", poručila je Ban Toskić.