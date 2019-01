LIJEČNICI ŽESTOKO REAGIRALI NA 200 PRIČA PACIJENATA O DAVANJU MITA: ‘Prijavite sve te ljude ili se ispričajte zbog narušavanja našeg ugleda’

Liječnici su pozvali organizatore kampanje da prijave liječnike za koje imaju saznanja da su primili mito ili da se javno ispričaju zbog narušavanja društvenog ugleda liječništva

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata ovog je vikenda objavila kako je pokrenula kampanju ‘Antikorupcija u zdravstvu’ i u samo osam dana zaprimila gotovo 200 anonimnih prijava za mito u raznim hrvatskim bolnicama.

Istup spomenute udruge izazvao je žustru reakciju Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) koji su u današnjem priopćenju pozvali organizatore kampanje da prijave liječnike za koje imaju saznanja da su primili mito ili da se javno ispričaju zbog narušavanja društvenog ugleda liječništva.

HUBOL podsjeća da je udruga između ostalog osnovana u cilju zaštite profesionalnog dostojanstva i stručne neovisnosti liječnika kao i zaštite digniteta liječničke struke u cjelini.

‘Osuđujemo svaki oblik mita’

“Stoga HUBOL oštro osuđuje bilo koji oblik primanja mita ili pokušaja primanja mita od bilo koje osobe, a pogotovo od liječnika. Jednako tako HUBOL osuđuje i neutemeljene pokušaje narušavanja društvenog ugleda liječništva u RH, a koji je ugled dužna štititi”, poručuju u priopćenju i nastavljaju:

“Stoga skrećemo pažnju Hrvatskoj udruzi za promicanje prava pacijenata na relevantne odredbe Zakona o kaznenom postupku (čl. 204.) koje jasno uređuju da je svatko dužan prijaviti kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, koje mu je dojavljeno ili za koje je saznao.

Posljedično, ovim putem javno pozivamo Hrvatsku udrugu za promicanje prava pacijenata nadležnim instutucijama prijaviti svih 200 liječnika za koje su naveli da imaju saznanja u napominjemo, anonimnoj anketi, da su primili mito ili se, ukoliko se pokaže da su ovakvi javno objavljeni podaci potpuno neutemeljeni, ispričati zbog narušavanja društvenog ugleda liječništva u RH”, upozoravaju iz HUBOL-a.

Ujedno podsjećaju Hrvatsku udrugu za promicanje prava pacijenata i javnost da je, u skladu s odredom članka 304. Kaznenog zakona, i lažno prijavljivanje kaznenog djela kazneno djelo odnosno da u slučaju da netko prijavi neku osobu ili podmetne tragove koji upućuju na to da je počinila kazneno djelo, iako zna da to nije istina, a ne radi se o kaznenom djelu koje se progoni po privatnoj tužbi, kažnjivo kaznom zatvora do tri godine, a ako time izazove pokretanje kaznenog postupka protiv osobe za koju zna da nije počinitelj kaznenog djela, kažnjivo kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

‘Uzimaju mito na perfidan način’

Podsjetimo, predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić poručila je da se u prijavljenim slučajevima radi o mitu od 1000 pa do 5000 eura, ovisno o težini operativnog zahvata.

Cijeloj priči je dodala i informaciju da liječnici rijetko izravno primaju mito već to čine “na vrlo perfidan način”.

“Često pacijenta ‘prepadnu’ dijagnozom i kažu mu da treba hitnu operaciju jer će u protivnome preminuti ili će se stanje pogoršati. Tada, višekratno primaju takvog pacijenta na kontrole i tek kada pacijent ili obitelj donesu novac pristupaju operativnom zahvatu. Osim uzimanja mita tu se radi i o nesavjesnom liječenju”, opisala je Karačić.