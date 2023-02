Liječnici su i dalje nezadovoljni stanjem u zdravstvu, a kao odgovor situaciju, moglo bi doći do prosvjeda, ali i do štrajka, javlja RTL Danas. Iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) poručuju da je sve moguće, ali da je prosvjed ipak izgledniji. On bi se mogao održati u ožujku.

"Još do kraja moramo usuglasiti datum i lokaciju. Sve udruge koje su sudjelovale u anketi uključujući institucije dogovorit će točno mjesto i vrijeme. Za sada, kako stvari stoje, ožujak i to sredina ožujka", potvrdila je Ivana Šmit, predsjednica HUBOL-a.

Tijekom donošenja zajedničke odluke, na sastanak u Ministarstvo zdravstva nije pozvan nitko iz HUBOL-a, Hrvatskog liječničkog sindikat, Inicijative mladih liječnika, a ni Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KOHOM).

Nataša Ban Toskić, predsjednica KOHOM-a, rekla je da su pokušaji individualnog pozivanja udruga na razgovore ili izdvajanje pojedinaca pokušaj 'mrvljenja' liječničkog korpusa te da oni na takve manipulacije neće pristati.

Štrajk je potrebno spriječiti

Jedini poziv za sastanak u Ministarstvo zdravstva primila je Hrvatska liječnička komora. Neslužbeno se doznaje da su oni u subotu popodne sami poslali ministru prijedlog da na sastanak pozove i druge udruge te su uvjereni da se radi o previdu.

Predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, Jasna Karačić Zanetti, naglasila je da nipošto nije dobro da dođe do štrajka liječnika jer će se to izravno odraziti na njihovu zdravstvenu zaštitu.

"Štrajk je u bilo kojem obliku potrebno spriječiti. Potrebno je obaviti razgovore na visokoj razini na zadovoljstvo zdravstvenih djelatnika i Ministarstva", poručila je Karačić Zanetti.

Pet krovnih organizacija traži izjednačavanje koeficijenata, donošenje Zakona o radnopravnom statusu liječnika, usklađivanje rada na svim razinama i ukidanje 'robovlasničkih' ugovora.