LIJEČNICI UPOZORAVAJU NA POSLJEDICE OD PIROTEHNIKE: ‘Djeca ostaju invalidi, jednom dječaku stradala su pluća…’

‘Posljedice mogu biti fatalne, osim toga djeca ostaju invalidi za cijeli život. Te su ozljede toliko teške da djeca ostaju bez čitave šake, bez oka, bez uške”, upozoravaju liječnici na ‘igru s pirotehnikom’ koja će, kako je i uobičajeno, biti aktualna u narednim danima

Kako bi unaprijed upozorili na stavične posljedice koje može izazvati igra s pirotehnikom te spriječili prizore kojima svjedoče tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, liječnici o njima progovaraju posljednjih dana.

Tako je učinio i predstojnik Klinike za dječju kirurgiju KBC-a Split Zenon Pogorelić, kojije upozorio da uz uobičajene ozljede šake ponekad nastaju i ozlijede očiju, uški. Dr. Pogorelić prisjetio se i najtežeg slučaja kojeg su imali kada su djetetu stradala pluća uslijed aktivacije naprave koju su djeca napravila u vlastitom aranžmanu.

Invalidi za cijeli život

”Dijete je hitno dovezeno helikopterom s Brača. Djeca su napravila u nekakvoj cijevi nekakvu eksplozivnu napravu. Eksplodirala je. Međutim nije posljedica samo eksplozija, već krhotine koje ostaju od te naprave, djetetu su se zabile kroz torakalnu stjenku u pluća, ozlijedile su jednu od velikih plućnih krvni žila i kao posljedica je velika infekcija aneurizma krvne žile i djetetu je odstranjeno pluće. Vrlo teška ozljeda s mogućom fatalnom posljedicom, a sve zbog nepromišljenosti razigrane djece”, rekao je dr. Pogorelić za Dnevnik.hr. Pritom je dodao kako je apsurdno da država podržava činjenicu da djeca mogu kupiti pirotehniku.

”Kao prvo posljedice mogu biti fatalne, osim toga djeca ostaju invalidi za cijeli život. Te su ozljede toliko teške da djeca ostaju bez čitave šake, bez oka, bez uške”, istaknuo je dr. Pogorelić.

Visoke kazne

No, sudski vještak za balistiku Dubravko Gvozdanović ističe kako bi trebalo naznačiti da to nisu bezazlena i nisu benigna sredstva.

“Opasna su dovoljno da trpimo posljedice za cijeli život. Većina djece koja nažalost nastradaju od petardi ostaju doživotnim invalidima”, upozorava

Dodajmo svemu da su kazne za roditelje čija djeca, mlađa od 14 godina koriste pirotehniku iznose od 1000 do 3000 kuna. Postoje i kazne za nedopuštenu uporabu odnosno prodaju pirotehnike i to od 1000 do 15.000 kuna za fizičke osobe te od 1000 do 80.000 kuna za pravne osobe.

Pirotehnička sredstva 1. kategorije nisu dopuštena mlađima od 14. Pirotehnika 2. i 3. kategorije smije se prodavati od 15. prosinca do 1. siječnja, a upotrebljavati od 27. prosinca do 1. siječnja. Uporaba i prodaja dopuštena je samo starijima od 18 godina.