LIJEČNICI UPOZORAVAJU NA NOVU BOLEST KOJA HARA HRVATSKOM: Ozbiljna je kao i gripa, a evo koja skupina je najugroženija

Sezona gripe, koja ove godine traje neuobičajeno dugo, trebala bi se okončati do Uskrsa, no hara novi virus koji izaziva bolesti donjeg dišnog sustava poput bronhitisa, bronhiolitisa i upale pluća i uglavnom pogađa djecu do šeste godine života.

Riječ je o respiratornom sincicijskom virusu (RSV) zbog kojeg su u Osječko-baranjskoj županiji zabilježili porast broja oboljelih, piše Glas Slavonije.

Odrasli nisu podložni infekciji koliko djeca

“Ova će bolest zamijeniti intenzitet virusa gripe, a jednako je ozbiljna kao i gripa, i to posebno kod male djece koja su prilično ugrožena. Nije riječ o laganoj bolesti, iako kod odrasle osobe obično ne pravi nikakve komplikacije”, kazala je za Glas Slavonije dr. med. Dubravka Vuković, voditeljica Službe za mikrobiologiju pri Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

RSV virus, kaže, može biti epidemiološkog oblika ako se pojavi u zatvorenoj skupini djece, a ne postoje preventivne mjere koje ga mogu spriječiti. Među mlađom populacijom ovaj virus obično cirkulira u ožujku, a ponekad i u travnju. Ako dijagnosticirani RSV virus prati i teška klinička slika, tada se dijete hospitalizira i izolira kako bi se spriječilo širenje virusa. Iako virus ne bira godine, kaže dr. Vuković, odrasli nisu podložni infekciji koliko djeca.

