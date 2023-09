Mediji su nedavno pisali o paru koji je zadobio teške tjelesne ozljede nakon pada sa zida na Pilama. Tada je 34-godišnjak hitno operiran, dok je 26-godišnja djevojka još uvijek je u životnoj opasnosti, a nalazi se u induciranoj komi u dubrovačkoj Općoj bolnici. Taj par nije se penjao po zidu, već se djevojka naslonila na muškarca nakon čega su izgubili ravnotežu i pali. To ne čudi jer su oboje bili u alkoholiziranom stanju - muškarcu su izmjerili 2,10 promila, a ženi čak 3.

"Radi se o padovima sa stijena, ozljedama zadobivenima u prijevoznim sredstvima, bilo da su auti ili brodovi, ozljedama vezanima uz morske aktivnosti poput kupanja ili skakanja u more, odnosno onima koje su zadobivene na kopnu, na našem krškom terenu. Česte su i ozljede zadobivene u sukobima s drugim osobama", kazao je doktor Marijo Bekić, ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik, za Dubrovački dnevnik. Tijekom ljeta, dodao je, redovito im dolazi sve više ljudi.

To nije prvi slučaj da je neki turist pao, zadobio teže tjelesne ozljede pa završio u životnoj opasnosti. Takve situacije redovito se viđaju.

Australci utrostručili globalni prosjek

"Sličnih situacija imamo svako ljeto, sa sličnim ozljedama slične težine koje su zadobivene na način sličan onome koji se nedavno dogodio na Pilama", rekao je doktor Bekić. Ti turisti su, dodao je, u takvim situacijama uglavnom bili u alkoholiziranom stanju.

"Istina je kako određene nacije ipak prednjače, dok se kod ostalih to uopće ne događa", otkrio je ravnatelj dubrovačke Opće bolnice.

Kako piše Dubrovački dnevnik, prema neslužbenim informacijama većinom se radi o turistima iz Australije. Oni, naime, najčešće završe u bolnici zbog teškog alkoholiziranog stanja i s teškim ozljedama. Analiza i anketa iz 2021. godine, pod nazivom Global Drugs Survey, pokazala je da Australci u pijanom stanju provode više vremena nego stanovnici drugih zemalja. U tom istraživanju sudjelovalo je 32.022 osobe iz 22 zemlje, a rezultati su pokazali da Australci piju do potpuno pijanog stanja prosječno 27 puta godišnje, što je skoro duplo od globalnog prosjeka. Oni tjedno piju dva puta, a jednom u 14 dana se napiju.

Autralci su, također, utrostručili globalni prosjek traženja hitne pomoći zbog ispijanja alkohola, pri čemu je njihov prosjek 3,9 posto, a globalni 1,2. Situacija se, naime, pogoršala tijekom pandemije koronavirusa kada su ljudi pili zbog anksioznosti koja je bila prouzročena novonastalom situacijom.

'Ugostitelji i trgovci ne mogu biti odgovorni...'

Najvažnije pitanje je tko toči alkohol, a u slučaju para koji je pao sa zida na Pilama - ne zna se jesu li se napili sami u apartmanu ili u ugostiteljskom objektu. Iako se tako ne čini, to pravi veliku razliku - i onu zakonsku. Prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, određeno je kako će se onaj koji daje alkoholna pića pijanoj osobi ili maloljetniku ispod 16 godina, kazniti za taj prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 200 do tisuću eura.

No, svejedno se navečer na ulicama grada može vidjeti hrpa alkoholiziranih ljudi koji uživaju u alkoholu, a bez problema naručuju i dobivaju nova pića. To vlasnicima ugostiteljskih objekata donosi prihod, a do kazne dođe tek ako se dogodi neki prekršaj ili kazneno djelo.

"Naravno kako se svi moramo držati zakonskih odredbi, posebno one o zabrani prodaje alkohola maloljetnicima. Svaki poslodavac takav način rada trebao bi svojim djelatnicima sugerirati, a potom i kontrolirati je li se to primjenjuje u poslovanju. Uvijek ima odstupanja u svemu, no vjerujem kako se većina ljudi ipak drži zakonskih odredbi u svim djelatnostima i u svakom kontekstu", kazala je Nikolina Farčić, predsjednica Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije.

Ipak, dodala je, ugostitelji i trgovci ne mogu biti odgovorni za tragedije koje se dogode zbog alkohola. Ključna je osobna odgovornost jer se radi o punoljetnim osobama.

