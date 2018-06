LIJEČNICI U BIJELOM ŠTRAJKU, OČEKUJTE GUŽVE U ČEKAONICAMA: Lice kaosa u zdravstvu vidi se i u sramotnoj situaciji iz Splita

Liječnici primarne zaštite, bar oni okupljeni u UDruzi koncesionara primarne zdravstvene zaštite, danas kreću u bijeli štrajk kako bi iskazali nezadovoljstvo Nacrtom prijedloga novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Kažu kako je on predviđa sve ono što nisu htjeli da se dogodi te da će toostaviti dugoročne neželjene posljedice po zdravstveni sustav. Današnji bijeli štrajk predviđa da liječnici odrade svoj posao unutar limita koje im plaća HZZO, a kako kažu, to bi u nekim slučajevima moglo značiti i upola manje odrađenih pacijenata, što će nas dovesti do značajnih gužvi u čekaonicama diljem zemlje.

Ako današnji bijeli štrajk ne prođe kako je planirano, liječnici za sutra najavljuju prosvjed.

‘Predsjednica KoHOM-a Vikica Krolo dr. med. kaže da se u posljednjih 20 dana donijela druga odluka od onoga što je u javnoj raspravi dogovoreno. Zapravo su poništena dva najvažnija članka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koja su tražili – da se ukine članak prema kojem postoji određeni postotak liječnika koji moraju raditi u domovima zdravlja i da ordinacije primarne zdravstvene skrbi, a tu osim liječnika obiteljske medicine spadaju stomatolozi, pedijatri i ginekolozi, mogu preuzeti drugi liječnici. Udruge koje okupljaju liječnike primarne zdravstvene zaštite traže da se poštuju jamstva koja su dobili tijekom javne rasprave – da će liječnici moći sami birati žele li raditi kao privatnici ili zaposlenici domova zdravlja te da se u zakonski tekst vrati mogućnost prijenosa prava na ordinaciju. U udrugama su uvjereni da je ministar Kujundžić, koji se do sada zalagao za spomenute promjene, popustio pod pritiskom premijera Plenkovića jer se ovako želi dodvoriti županima koji žele kontrolirati tko će moći ići u privatnike’, stoji u priopćenju Hrvatske liječničke komore.

Nije onako kako su se dogovorili

‘Nažalost, svjedoci smo da ovakav zakonski prijedlog nudi samo kozmetičke promjene koje ni u kojem slučaju nisu dovoljne za unapređenje zdravstvenog sustava i zaustavljanju njegovog urušavanja. Očito je da se socijalni mir kupuje preko leđa ljudi koji rade u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Ovim putem upozoravam javnost i Ministarstvo zdravstva da će takva politika dugoročno dati pogubne posljedice. U posljednjih pet godina iz Hrvatske je otišlo 600 liječnika, a njih još 900 već je prikupilo svu potrebnu dokumentaciju za odlazak’, istaknuo je doc.dr.sc. Trpimir Goluža, predsjednik HLK-a.

Kažu kako su oni bili rijetki koji su stajali uz ministra Kujundžića kad je donosio reforme o primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dodaju kako je jedan od uvjeta bila i sloboda izbora, da liječnici mogu sami birati žele li biti zaposlenici domova zdravlja ili raditi u privatnoj ordinaciji, kao koncesionari, što novim Zakonom neće biti moguće.

U Splitu kolaps na radiologiji

A o katastrofalnoj situaciji u zdravstvu svjedoči i slučaj iz Splita gdje onkološki bolesnici ne mogu dobiti termine za radiološke pretrage na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju pri KBC Split.

Razlog – manjak radiologa. Kako piše Slobodna Dalmacija, Upravno vijeće bolnice početkom je godine u mirovinu poslalao čak šestero bolničkih radiologa, navodno prema uputama iz Zagreba. Tvrdi se kako su radiolozi već stekli uvjete za mirovinu da im je već jednom bio produžen rad za šest mjeseci te da na tržištu rada ima radiologa koji će biti zaposleni u KBC Split.

Na radiologiji tvrde kako su probleme s manjkom ljudi imali i dok je šestero umirovljenih radilo, a sad je totalni kolaps.

‘Svakodnevno, najčešće u poslijepodnevnim satima odgovaram na more zahtjeva onkoloških bolesnika, koji istovremeno protestiraju i mole da im napravimo njihovu radiološku pretragu, a ja svakom od njih moram objasniti kako jednostavno, zbog manjka radiologa, nismo u mogućnosti zadovoljiti sve njihove potrebe. Ti ljudi, koji boluju od najtežih oboljenja tako ne mogu u KBC-u Split obaviti radiološku pretragu, koju bi morali ostvariti bez problema. Kod nas ne postoje prioritetne liste, povećavaju se liste čekanja, a mi svakodnevno izmišljamo termine u koje bi ugurali nekog pacijenta, da bi mu mogli obaviti MSCT ili MR pretragu’, kaže doc. dr. Krešimir Dolić, predstojnik bolničke Radiologije.

Inače, svakom onkološkom bolesniku treba jednom ili dvaput godišnje napraviti MSCT ili MR radiološku pretragu što pokazuje u kojoj je fazi bolest, a o čemu ovisi i kompletan nastavak liječenja.