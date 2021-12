Prije više od tjedan dana prosvjednici su verbalno napali liječnicu u Bjelovaru. Vikali su joj, među ostalim, da je sotona i da je treba udariti, a sve vrijeme na Facebooku je bio live prijenos. Liječnica iz Bjelovara nije jedina koja je verbalno napadnuta, ali jedino je napad na nju snimljen.

Doktori iz cijele Hrvatske žale se na nastalu psihozu i govore kako nikada nije bilo ovako da pacijenti u tolikoj mjeri viču na njih. A samo prije nešto manje od dvije godine pljeskalo se liječnicima i svemu što rade za nas.

'Ljudi su nervozni'

"Nisam ja psiholog, ne znam, ne mogu predvidjeti što će se dalje događati, ali što duže neka loša situacija traje, to je veća frustracija među ljudima", kazala je za RTL Direkt Danijela Kuzmar iz Nina.

"Smatram da će liječnici imati jako puno neugodnosti zbog neinformiranosti naroda", rekao je Zlatko Šuleković iz Sv. Filipa i Jakova.

"Što se tiče napada i toga, normalno da nije normalno. A što se tiče covida, svima nam je došlo glave i svega. Istina je, ljudi su nervozni", kaže Zadranka Silvija Mičić.

Proveo dva mjeseca u pritvoru jer je prijetio epidemiologu

Vrijeđanje i napade na liječnike vezano uz covid mjere i/ili cjepivo posljednjih mjeseci nije zabilježila ni policija ni Dom zdravlja Zadarske županije.

Jedini zabilježeni slučaj je onaj zaposlenika zadarske gradske uprave zbog objave na Facebooku u kojoj se protivi cijepljenju, ali i spominje "skalp" i voditelja zadarske Službe za epidemiologiju Alana Medića, koji ga je zbog toga prijavio policiji.

"Onda je on smatrao da je to po njega opasno, da se prepao za svoj život ili što li. Međutim, to sve ću ja u postupku koji je u tijeku dokazati da nije istina, odnosno da nema nikakve prijetnje, krivnje, ni namjere", rekao je okrivljeni Mario Živković. On je zbog, kako tvrdi, zbog satiričkih i ironičnih iznošenja mišljenja na oštar način zaradio dvije optužnice za prijetnje. Osim toga, dva je mjeseca proveo u pritvoru, a bude li osuđen prijeti mu i do pet godina zatvora.

"Ja sam i pacifist i humanist i nadam se da će ova pandemija do kraja povezati nas sve jer vidim da ja s cijepljenima sasvim dobro komuniciram kao i ranije", rekao je Živković.

'Nezadovoljstvo je sve veće'

"Vidim da je nezadovoljstvo sve veće i veće. Imate jako puno ljudi koji su pritisnuti osobito tim mjerama i jedna negativna energija se može osjetiti na svakom koraku. Bojim se ako se ništa ne promijeni u nekom pozitivnom smjeru, a bojim se da je smjer negativan, a ne pozitivan, da možemo očekivati da će takvih situacija biti sve više i više", smatra liječnik Damir Biloglav.

Liječnica obiteljske medicine iz Splita, Vikica Krolo, smatra da medicinske sestre i liječnici u obiteljskoj medicini nisu nikada bili izloženi većoj agresiji pacijenata nego u posljednjih godinu i više dana. "Pacijenti su jako nervozni, napeti, prestrašeni i onda se to prenosi i na nas liječnike i drugo medicinsko osoblje“, rekla je Krolo.

Hrvatska liječnička komora osudila je svaki pokušaj napada i pritisaka na liječnike.

"U bolnicama su svi angažirani oko borbe s pandemijom i onda nakon dvije godine dobijemo otprilike odgovore u smislu plakata da će nam biti suđeno, poruka da ćemo završiti kao u Nünbergu ili ovakvi ispadi kao što smo svjedočili u Bjelovaru", rekao je predsjednik Hrvatske liječničke komore, dr. Krešimir Luetić.