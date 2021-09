Gradonačelnica Supetra na Braču Ivana Marković na Facebooku je otkrila veliki problem koji muči sve stanovnice otoka. "Sestra u ginekološkoj ordinaciji je dala otkaz, a pitanje je i što će biti s ginekologom", požalila se i dodala da su uvjeti u koje dolazi 4427 bračkih pacijentica kao u srednjem vijeku. U ordinaciji, naime, nema klime, telefona, ni interneta. Za sve je okrivila Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, iz kojeg poručuju da pokušavaju naći rješenje.

"Zdravstvena zaštita na otoku Braču je u datim okolnostima najbolja moguća trenutno, a to je da je u ginekološkoj ambulanti zaposlen ginekolog na pola radnog vremena, umirovljenik, a drugu polovicu radnog vremena pokriva jedna kolegica redovito i određen broj kolega koji se rotiraju na tjednoj bazi. Kolegica druga je upućena na specijalizaciju, ona bi cirka negdje za dvije do dvije i pol godine trebala završiti specijalizaciju i početi raditi u Supetru.

Ono što mi se čini kao nekakvo rješenje u biti je - kolege koji rade u takvim sredinama, da definitivno bi trebali imati drugačiju plaću. Koeficijent je danas nažalost svim doktorima isti, radio u centru grada ili na bilo kojem otoku. Druga stvar, ako to nije domicilni kadar koji je potekao s toga otoka da jednostavno lokalna samouprava mora pronaći, riješiti stambeno pitanje, jer očekivati da netko od kolega dođe raditi u Supetar ili bilo koje otočno mjesto, a da nema riješen problem stana, definitivno nije očekivati od mladih kolega da se na to odluče'', rekao je Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Nedostaje pedijatar, ostali uskoro odlaze

No, očekivanja ravnatelja Rađe, teško će biti ispuniti. "Mi smo još prošle godine upozoravali na to da ginekolog odlazi u mirovinu, u međuvremenu smo ostali bez pedijatrice i da imamo ginekologa na pola radnog vremena koji se vratio iz mirovine. A kroz godinu dana odlaze u mirovinu još dva-tri liječnika i o njihovim zamjenama trebamo već razgovarati. Imamo situaciju da smo danas ostali bez medicinske sestre. Ja ne znam što će biti s ginekologom koji radi na pola radnog vremena.

Ono što je i ravnatelj rekao, imamo četiri ginekologa koji koordiniraju u ginekološkoj organizaciji. Smatram da to nije primjereno, jer se radi o jednom osjetljivom pregledu, povjerenju između doktora i pacijenta koje zaista u ovom slučaju nije moguće. Ne smatram da je to adekvatna zaštita za naše žene na Braču", govori za RTL gradonačelnica Marković.

Istaknula je kako Dom zdravlja SDŽ treba naći zamjene za odlazeće liječnike mnogo prije njihova odlaska te kako plan rada treba biti donesen unaprijed. Istaknula je da je spremna motivirati liječnike da dođu živjeti i raditi u Supetru.

"Mi smo već prije pola godine ponudili dodatak od osam tisuća kuna mjesečno na plaću. Ako je problem stambeno pitanje, vjerujem da će se vrlo brzo pronaći rješenje za to. Inicijativa uvijek treba krenuti od Doma zdravlja", poručila je.

Pritisak u turističkoj sezoni

No, Brač je i specifična sredina, jer svake godine ondje ljetuje tisuće turista. Stoga su liječnici ondje u ljetnim mjesecima pod posebnim pritiskom.

"U kolovozu u Supetru je bilo ljudi koliko ih bude zimi na cijelom otoku. To je preko 12 tisuća ljudi koji su prošli kroz grad i normalno da je pritisak na zdravstvo u tom slučaju zaista velik. Oni problemi koji su tu kod nas uvijek su isti, dodatan tim hitne pomoći kad se desi neka situacija na otoku da ambulanta hitne pomoći ne ostane prazna, da ne ostane to na teret doktora opće prakse i što je najbitnije za nas: to je hitan medicinski prijevoz, bilo gliserom ili heliodrom koji nemamo.

Mi smo izradili projektnu dokumentaciju i riješili zemljište i ovim putem još jednom apeliram prema županu i županiji da se da potpora u realizaciji tog projekta. Sve je dobro dok se nešto ne desi, a kad se desi onda se traži odgovornost svih nas. Evo, mi nudimo maksimalnu suradnju i u realizaciji projekta, ponude dodatnih stimulacija doktorima za dolazak na otok, ali nam treba pomoć. Ne možemo sami i ne možemo dopustiti da stanovnici Brača ostanu bez doktora", zaključila je gradonačelnica Supetra.