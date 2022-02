Nakon što neki pacijenti danima nisu mogli doći do svojih liječnika, otvoren je mail za pritužbe koji se „užario“, javlja RTL.

"Teško ih je dobiti, ja sam trebala neki recept da mi obnovi lijek i jako je teško. Jako puno, ne bi vjerovali kad bih vam rekla. Sigurno jedno 40 puta i to sam malo rekla, ja stišćem na ponovi non-stop", rekla je Sandra Mišić iz Zagreba. "Znam da se nekad i mogu javiti, a ne jave se. I toga ima", kaže Katica Šteović.

U ordinaciji specijalistice obiteljske medicine Vjekoslave Amerl-Šakić druga priča. "Pa moram priznati da redovno pijem lijekove za tlak, tlak mi je poludio otkako ovo traje", kaže liječnica, dodajući da je pritisak ogroman.

"Nije mi se jednom dogodilo da tu dođem u nedjelju nešto odraditi i da telefon uporno cijelu nedjelju zvoni, pa zna se da nedjelja nije radni dan. Zašto bi ja morala odgovarati na telefon nedjeljom", pita se Amerl-Šakić.

Zbog dvostruko više prijava krenulo se s kontrolama, opomenama, ali i kaznama, a osigurane osobe često dostave i prijepis koliko su puta zvali liječnike.

Kažnjeno 11-ero liječnika

"Ne smijemo zaboraviti da veliki broj prijava također dolazi i na Bijeli telefon Ministarstva zdravstva da nisu dostupni pacijentima na upite koji je jedini javni telefon za sve upite pacijenata", tvrdi Jasna Karačić, predsjednica Udruge za prava pacijenata.

"Ako jedan liječnik prosječno primi dnevno 150 do 200 pacijenata, bilo uživo, bilo telefonom, onda je jasno da će uvijek biti nezadovoljan onaj 151. ili 201. koji nije uspio doći do svog liječnika. To nije zato što je njegov liječnik neradnik, nego jednostavno zato što je preopterećen i ne može odgovoriti na sve zahtjeve", objašnjava predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, Nataša Ban Toskić.

Zavod liječnicima šalje kontrole. Do sada su kaznili 11-ero liječnika. Jedan od njih zaradio je i opomenu pred otkaz uz novčanu kaznu od 3 tisuće kuna.