Liječnici us se oglasili o stanju djevojčice koja je u subotu pala s električnog romobila kojeg je vozila bez kacige i zadobila teške ozlijede, javlja RTL Danas.

"Trenutačno je stabilna, urednih vitalnih parametara izvan životne opasnosti, u kontaktu je i pri svijesti. Dijagnosticirali smo krajnje cerebralne ozljede, nagnječenja glave i tijela. Učinjen je dijagnostička obrada, kontrolni CT i neurokirurški pregled", rekao je specijalist dječje kirurgije u Klinici za dječje bolesti Zagreb Marko Mesić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Elekltrični romobili regulirani su prošle godine kada ih se svrstalo u kategoriju "osobno prijevozno sredstvo", a maksimalna brzina smije im biti 25 kilometara na sat.

"Prilikom brzine od 25 km/h o može doći do težih ozljeda, posebno ako se radi o asfaltiranoj podlozi. To su prvenstveno oguljotine, povrede glave, povrede tijela, rjeđe i smrtno stradavanje. Zato moramo nositi kacige kako bismo zaštitili glavu", rekao je Leonid Ljubotina s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu.

Građani nisu oduševljeni vozačima

Zakonom je vožnja zabranjena mlađima od 14 godina, a tko nema kacigu i u oba uha ima slušalice, kazna je 40 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jednom me jedan zgazio. Hodao sam do Autobusnog kolodvora i kako ja hodam,osjetim iza sebe 'bum'. Netko me šutnuo", rekao je Luka Divjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Andrej Grgić iz Zagreba primjećuje da se ne daju kazne ni za automobile koji se parkiraju posvuda pa sumnja da će i vozače romobila kažnjavati. "Ne znam hoće li uopće policija provoditi te kazne."

Zvonimir Perkušić kaže da one na romobilu i ne čuje: "Ne čujem ih jer sam već malo gluh. Bez kacige se voze, prebrzo idu, naročito ovi što su s dostavama i s električnim biciklima. To je katastrofa."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U zagrebačkoj Klaićevoj kažu da je ozlijeđenih sve više.