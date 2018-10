LIJEČNICI KOJI ODLAZE IMAJU NOVU HIT DESTINACIJU: ‘Ovdje par bez problema može živjeti samo s jednom plaćom’

Nove poslove hrvatski liječnici najčešće su pronalazili u Austriji, Njemačkoj, Švedskoj i Norveškoj, no u zadnje vrijeme hit destinacija za liječnika postala je Danska

Više od 550 liječnika napustilo je zemlju otkako je Hrvatska 2013. godine postala punopravna članica Europske unije. Nove poslove hrvatski liječnici najčešće su pronalazili u Austriji, Njemačkoj, Švedskoj i Norveškoj, no u zadnje vrijeme hit destinacija za liječnika postala je Danska.

Kako piše Glas Slavonije, ta zemlja u ovom trenutku traži sve specijaliste, a posebno su traženi radiolozi i psihijatri, no velika je potražnja i za patolozima, kardiolozima, neurolozima i kirurzima.

Osječka tvrtka Incor angažirana je od strane skandinavskih bolnica kako bi pronašla tražene djelatnike i omogućila proces preseljenja. Direktorica tvrtke Zrinka Stanić kaže kako su svi liječnici koji su se preselili u bilo koju skandinavsku zemlju iznimno zadovoljni životom.

“Zakoni u Skandinaviji propisuju da liječnik u svojoj smjeni može primiti samo deset pacijenata i ima dovoljno vremena da se posveti svakome od njih, pa čak i da popije kavu s pacijentom ako to želi. Smatra se da liječnik obavlja intelektualni posao i ne smije ga se zatrpati pacijentima. Upravo se zato stalno govori o deficitu liječnika specijalista u Skandinaviji”, objašnjava Stanić.

Najviše 10 pacijenata

I dok u Skandinaviji jedan specijalist odradi u smjeni najviše deset pacijenata, u Hrvatskoj, ističe Stanić, taj broj doseže čak 200.

“Skandinavske bolnice prednjače po zadovoljstvu djelatnika na radnom mjestu jer svaka bolnica, ali i svaka druga institucija i poduzeće, imaju ured za ljudske resurse kojima je glavna zadaća voditi brigu o zadovoljstvu svih zaposlenih. Radni tjedan je 36 sati, a dežurstva za doktore su od 22 do 6 sati, odnosno traju samo osam sati, i to su uglavnom pripravnosti. To znači da je doktor kod kuće i ima službeni mobitel te ga se samo zove u iznimno hitnim situacijama. Takvo dežurstvo dodatno je plaćeno”, kaže direktorica Incora.

Poručuje da najveći broj doktora koji odlaze upravo čine oni koji žele sređene radne uvjete, bolje međuljudske odnose na radnom mjestu i općenito bolje mogućnosti za sebe i svoju obitelj.

‘Bračni par može živjeti s jednom plaćom’

Glas Slavonije stupio je u kontakt sa specijalisticom patologije Dubravkom koja već nekoliko godina živi u Danskoj i otkriva da dnevno gleda dva do maksimalno tri područja patologije, poput gastropatologije ili uropatologije i slično.

“Tako se u Hrvatskoj radi samo na većim klinikama, no ovdje je tako u svim bolnicama. Na taj sam se način mogla potpuno posvetiti svom području i obaviještena sam o svemu novom što se događa u njemu. Uvjeti rada i oprema su odlični, dostupne su brojne moderne metode i obavljaju se detaljne analize uzoraka prema najvišim svjetskim standardima”, objašnjava Dubravka.

“Moj je dojam da patolozi u Danskoj imaju važniju ulogu nego u Hrvatskoj, nisu marginalizirani, nego su sastavni dio tima čiji se nalazi jako uvažavaju pri daljnjem planiranju liječenja. Plaća je odlična i može se bez problema živjeti s jednom plaćom, u slučaju da supružnik odluči ne raditi. Mi smo oboje odlučili raditi”, opisala je svoje iskustvo ova patologinja.