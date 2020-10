LIJEČNICI I SESTRE SU LJUTITI: ‘Za blagdane nećemo biti s obiteljima jer jedan dio građana ne želi nositi masku’

‘Svakim danom je velik broj novih pacijenata tako da vam se dan nastavlja u noć, nema ni početka ni kraja. Radimo dvanaesto satne smjene, u opremi smo četiri sata’

661 osoba u ovom trenutku se liječi u bolnici, a najviše njih u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, koja je zatvorila Hitnu kako bi imali više mjesta za oboljele od COVID-a. Ni tih 100 novih kreveta neće im biti dovoljno, ako broj nastavi rasti ovakvom brzinom. I nisu u pitanju samo kreveti. Pitanje je i tko će se za sve te pacijente brinuti. Liječnici i medicinske sestre već su sada iscrpljeni, javlja RTL.

Ovo je respiracijski centar KB Dubrava gdje se nalaze Covid pozitivni pacijenti. Snimali ste pa ste vidjeli izađe se van pa se najprije malo luftamo 10-15 minuta da virusi odu i nakon toga se skidamo i ulazimo u bolnicu gdje se tuširamo”, opisuju. “To su naši kirurzi, evo kao što vidite doktori svih struka rade”, dodali su.

Rade u svemirskim odjelima ali ne polijeću na Mars, nego pomažu najtežim Covid pacijentima. Skidaju ih i oblače nekoliko puta na dan. Dezinficiraju se doslovno od glave do pete. “Svakim danom je velik broj novih pacijenata tako da vam se dan nastavlja u noć, nema ni početka ni kraja. Radimo dvanaesto satne smjene, u opremi smo četiri sata. Nakon toga je odmor. Uglavnom tih četiri sata u toj covid intenzivnoj je jako jako iscrpljujuće”, priča Davorka Židak, anesteziologinja u KB Dubrava.

Iscrpljeni i umorni

Ta iscrpljenost vidi im se na licima. Trebali smo razgovarati s dvije medicinske sestre i dvoje liječnika, ali unatoč dobroj volji nisu se uspjeli maknuti od pacijenata. “Svi jedva čekamo da sve to završi, jako smo umorni, ne samo ja nego svi. Ne vidim prijatelje, nema druženja, sad dođem doma otuširam se i sutra novi radni dan”, opisuje Danijela Kralj Husajna, glavna sestra u KB Dubrava.

Svaki novi radni dan sve je teži jer pacijenata je sve više. U ovim sobama iza mojih leđa leži 170 pacijenta i ta se brojka iz minute u minute mijenja jer stalno pristižu novi pacijenti. Neki od njih su do jučer bili zdravi.

S novim pacijentima stigli su i novi kreveti, njih 110. Hitni prijem više ne radi, ali operacija i pregleda za ne covid pacijente će biti. Situacije je ozbiljna je ali KB Dubrava i dalje radi za sve pacijente. “Vi možete vidjeti da svaki dan broj teško oboljelih raste i to je nešto što moramo zaustaviti sada”. kaže Ivica Lukšić, koordinator bolničkog liječenja.

Dio građana ne pridržava se mjera

Jer u protivnom neće svi uspjeti dobiti liječničku pomoć. Ljuti su na one koji se prave face i ne nose maske. “Najteže mi pada to što velik dio naših sugrađana ne razumije da liječnici ulažu velik napor da pomognu covid pacijentima. I to nije kliše, to je istina, mi smo umorni, radimo dvostruko i trostruko. Mi nećemo za Božić ni za Badnjak biti sa svojim obiteljima jer jedan dio građana ne želi nositi masku i držati distancu”, priča Davorka Židak, anesteziologinja u KB Dubrava.

U bolnicama je već sada 700 pacijenata, a ako se ovakav porast nastavi do Božića neće biti dovoljno kreveta ni liječnika.

